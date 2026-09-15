Глобальное военное соперничество и гонка вооружений вышли за пределы земной поверхности и официально переместились в открытый космос. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Трой Мейнк в своем обращении к Ассоциации военно-воздушных и космических сил открыто заявил, что Пентагон располагает достаточным количеством оружия космического контроля для защиты своих войск от угроз со стороны противника. По данным издания «Политико», официальный Вашингтон с помощью этих специальных систем на орбите уже обладает способностью пресекать любые атаки соперника прямо в пространстве космоса. Данное заявление тесно связано с космическим сегментом в рамках масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Голден Доме), общая стоимость которой оценивается примерно в 175 миллиардов долларов, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

Этот многоступенчатый оборонительный щит включает в себя наземное, морское и орбитальное оружие, а его полный ввод в эксплуатацию намечен до окончания второго президентского срока Трампа. А как сообщает телеканал «CNN», первые крупные испытания этой суперсистемы намечены на конец 2028 года. Так как же на самом деле работает «орбитальное оружие» Пентагона, против кого направлен проект «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов и как угроза новой войны в космосе изменит мировую безопасность?

«В орбите есть оружие контроля»: сенсационное заявление Троя Мейнка

Подробности заявления военного руководства США о возможностях обороны в космосе:

Наличие систем орбитальной защиты: Трой Мейнк, выступая с трибуны Ассоциации военно-воздушных и космических сил США, официально объявил: «Теперь США обладают космическим оружием контроля на орбите, способным защитить свои вооруженные силы от врагов»;

Достаточный арсенал: Пентагон подчеркнул, что спутники и военные орбитальные модули в пространстве размещены в объемах, достаточных для защиты сухопутных войск от любых ракетных или космических ударов;

Стратегический поворот: Это официальное признание подтверждает, что США начинают воспринимать космос не только как пространство для разведки и связи, но и как активную зону военной защиты и боевых действий.

«Золотой купол» за 175 миллиардов долларов: суперщит Дональда Трампа

Будущая оборонительная архитектура США:

Исторический мегапроект: Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждена общая архитектура системы «Золотой купол», выводящая противоракетную оборону страны на новый уровень, а стоимость проекта составляет 175 миллиардов долларов;

Трехступенчатый барьер: «Золотой купол» объединит в единый центр управления наземные базы, военные корабли на море и кластер орбитального оружия в открытом космосе;

Задача до конца второго срока: Президент Трамп жестко требует поставить эту систему на полное боевое дежурство до окончания своего второго президентского срока;

Крупные испытания в 2028 году: Как раскрывают источники «CNN», первые глобальные практические испытания с участием всех звеньев системы запланированы на конец 2028 года.

Космическая гонка вооружений: угроза новой мировой войны?

Анализ новых технологий и геополитического противостояния на орбите:

Война спутников: Лазеры, кинетическое оружие и системы радиоэлектронной борьбы в пространстве специализируются на уничтожении гиперзвуковых ракет государств-соперников прямо в космосе;

Ответ России и Китаю: Инвестиции Вашингтона в космос в таком масштабе оцениваются как прямой ответ на гиперзвуковое оружие и космические программы Пекина и Москвы;

Судьба международных договоров по космосу: Расширение размещения оружия на орбите ставит под сомнение положения фундаментального Договора о космосе 1967 года, создавая угрозу превращения пространства в полигон для новых военных столкновений.

Данное выступление главы ВВС США и ускорение реализации проекта стоимостью 175 миллиардов долларов свидетельствуют о том, что в КсКсИ веке человечество вступило в новую и опасную эру внеземного вооружения.

По вашему мнению, гарантирует ли размещение орбитального оружия в космосе и проект «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов мировую безопасность или, наоборот, еще больше усиливает угрозу новой глобальной войны в космосе? К каким последствиям для человечества может привести превращение открытого космоса в военный полигон? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой эксклюзивной статьей о военной науке и космических технологиях со всеми своими друзьями!