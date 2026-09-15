Подросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в суде

·88·Мир
Подросток, убивший 16-летнюю девушку, неожиданно оправдан в суде

В Малайзии суд вынес решение в отношении подростка, виновного в смерти своей 16-летней одноклассницы в школе. Учитывая его психическое состояние, суд вынес оправдательный приговор по обвинению в убийстве. Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла в средней школе недалеко от Куала-Лумпура. Подросток, которому на тот момент было 14 лет, напал на свою одноклассницу Яп Шинг Сюань в школьном туалете, в результате чего девушка скончалась.

В ходе судебного разбирательства сторона защиты не отрицала причастность подростка к инциденту. Однако адвокаты подчеркнули, что у него с детства были серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Выступивший в суде эксперт-психиатр сообщил, что у подростка диагностирована шизофрения. По словам специалиста, признаки психического заболевания и галлюциноподобные состояния наблюдались у него с 9 лет.

Отмечается, что его психическое состояние ухудшилось во время пандемии, а также после возвращения к очному обучению в школе. Адвокаты заявили, что для контроля симптомов болезни ему необходимо длительное лечение и прием медикаментов.

14 сентября суд оправдал подростка по обвинению в убийстве. Однако это не означает его немедленного освобождения. Суд постановил содержать его в психиатрической больнице и лечить до тех пор, пока он не будет признан готовым к самостоятельной жизни в обществе.

Его психическое состояние будет регулярно, возможно ежегодно, переоцениваться.

Поскольку подросток является несовершеннолетним, его личность не разглашается в соответствии с законодательством Малайзии. Судебный процесс также проходил в закрытом режиме.

Данное дело привлекло широкое общественное внимание в Малайзии. Ранее полиция заявляла, что социальные сети могли повлиять на психическое состояние подростка. Распространение в интернете записей, найденных в ходе следствия, также усилило общественные дискуссии.

МалайзияКуала-ЛумпурЯп Шинг СюаньШизофренияСуд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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