Ракета Жукуе-2 успешно вывела на орбиту десять спутников

Частная китайская аэрокосмическая компания ЛандСпаке осуществила Жукуе-2 очередной успешный запуск модернизированной ракеты-носителя. Согласно данным иксбт.ком, 15 сентября в 14:26 по местному времени с коммерческого космодрома Дунфэн был произведен старт, в ходе которого на орбиту были успешно выведены десять спутников. Этот важный шаг открыл новый этап для китайской коммерческой космонавтики на пути к массовому формированию крупных интернет-группировок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Все запущенные космические аппараты заняли свои целевые орбиты и пополнили 19-ю полярную группировку системы Кианфан, направленную на создание широкополосной спутниковой сети. Этот полет стал девятой успешной попыткой для семейства Жукуе-2. Однако данный случай примечателен тем, что ракета впервые была использована для массового развертывания спутников крупной интернет-группировки.

Преимущество и историческое значение метановых технологий

Ключевой технологической особенностью ракеты Жукуе-2 является использование двигателей на жидком топливе, а именно на смеси метана и кислорода. Именно эта ракета в 2023 году первой в мире успешно вышла на орбиту с помощью метановой энергетической установки, опередив ряд американских конкурентных проектов.

В настоящее время компания ЛандСпаке постепенно переводит модернизированную ракету Жукуе-2 в режим регулярной коммерческой эксплуатации. Это создает основу для дальнейшего укрепления позиций Китая на рынке космических услуг и достижения лидирующих позиций в глобальной конкуренции.

Планы на будущее и новые разработки

Наряду с основными полетами, специалисты компании ведут активную работу над созданием более крупной ракетыОжидается, что новый проект будет иметь конструкцию, частично предназначенную для многоразового использования.

В настоящее время уже запущены процессы тестирования технологий возврата и повторного использования первой ступени для Жукуе-3. Внедрение этих инноваций позволит в будущем значительно снизить стоимость космических полетов и увеличить частоту запусков, необходимых для развертывания крупных спутниковых группировок.