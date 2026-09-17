Приток туристов в Узбекистан вырос более чем на 21 %: из каких стран приезжают чаще всего?

·0·Узбекистан
Приток туристов в Узбекистан вырос более чем на 21 %: из каких стран приезжают чаще всего?

Привлекательность и стратегические позиции Узбекистана на арене международного туризма в 2026 году поднялись до беспрецедентно рекордного уровня. Согласно официальным данным, опубликованным Национальным комитетом статистики, за первые 8 месяцев текущего года (январь–август) нашу страну с туристическими целями посетили в общей сложности 9 102 729 иностранных граждан. Это означает рост на 1,6 миллиона человек, или на 21,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2025 года. Такой стремительный скачок является ярким практическим результатом последовательного развития туристической инфраструктуры, географии безвизовых режимов и логистических направлений в нашей стране.

Абсолютное лидерство по количеству туристов заняли наши ближайшие соседи — граждане Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, уверенно перешагнувшие миллионный рубеж, в то время как поток приезжих из таких стран-партнеров, как Россия, Китай и Турция, также сохраняет высокие темпы роста. Из Европейского Союза Германия прочно вошла в первую десятку.

Итак, к какому абсолютному рекорду этот показатель в 9,1 миллиона приведет Узбекистан по итогам года, какую пользу приносит экономике открытость границ с соседними государствами и какие шаги необходимы для дальнейшего развития сервиса?

«ТОП-10 стран»: из каких государств в Узбекистан приехало больше всего туристов?

Официальный список, предоставленный Национальным комитетом статистики:

  • Кыргызская Республика — 2 524 378 человек: абсолютное государство-лидер, отправляющее в нашу страну больше всего туристов;

  • Казахстан — 2 171 581 человек: второй по величине источник туристического потока;

  • Таджикистан — 2 025 400 человек: еще один наш близкий сосед, преодолевший отметку в 2 миллиона;

  • Россия — 867 757 человек: крупнейший дальнемагистральный поток туристов на пространстве СНГ;

  • Афганистан — 329 620 человек: направление с активизировавшимися приграничными и транзитными связями;

  • Китай — 318 465 человек: рынок, быстро растущий благодаря безвизовому режиму и новым авиарейсам;

  • Туркменистан — 224 766 человек: регион с развивающимися добрососедскими связями;

  • Турция — 130 155 человек: любители паломнического и культурного туризма;

  • Индия — 39 538 человек: перспективная и активная аудитория Южной Азии;

  • Германия — 32 249 человек: передовая европейская страна, проявившая наибольший интерес к Узбекистану.

«Стремительный скачок на 21,1 %»: что стоит за этими показателями?

Основные факторы, создавшие почву для резкого увеличения числа туристов на 1,6 миллиона:

  • Внутренняя и региональная интеграция: упрощение пунктов пропуска на границах со странами Центральной Азии и возможность передвижения по ID-картам в несколько раз ускорили поток соседей;

  • Авиаперелеты и инфраструктура: увеличение новых международных рейсов и движения высокоскоростных поездов по направлениям Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент создали удобные условия для туристов;

  • Паломнический и гастрономический туризм: богатое историческое наследие, национальные блюда и культурные памятники Узбекистана активно продвигаются в мировых СМИ.

Влияние на национальную экономику и перспективы

Аналитические выводы экспертов по отчету за 8 месяцев:

  • Валютная выручка и рабочие места: более 9,1 миллиона туристов обеспечивают резкий рост доходов в гостиничном бизнесе, общественном питании, сфере национального ремесленничества и транспорта;

  • Крупный рубеж по итогам года: если активность в осенний сезон сохранится, то до конца 2026 года в истории Узбекистана впервые ожидается преодоление рубежа в 11–12 миллионов иностранных туристов;

  • Требование повышения качества обслуживания: столь масштабное увеличение потока ставит на повестку дня дальнейшее совершенствование количества гостиниц, скорости обслуживания в аэропортах и качества логистики.

Прием 9,1 миллиона туристов Узбекистаном всего за 8 месяцев наглядно продемонстрировал, что страна превратилась в один из самых горячих и привлекательных центров не только на региональной, но и на глобальной туристической карте.

А по вашему мнению, на какие сферы (транспорт, гостиницы или культура сервиса) следует обратить больше внимания для дальнейшего увеличения потока туристов в Узбекистан и обеспечения их более длительного пребывания в нашей стране? Сможет ли наша страна покорить показатель в 12 миллионов по итогам года? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого грандиозного исторического достижения в туризме нашей страны со всеми своими друзьями и коллегами!

Туристический рекорд Узбекистана 2026Национальный комитет статистикиТуристы Кыргызской РеспубликиБезвизовые режимы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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