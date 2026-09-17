Дэвид Бекхэм поддержал вручение девятого «Золотого мяча» Лионелю Месси

·4·Спорт
Дэвид Бекхэм поддержал вручение девятого «Золотого мяча» Лионелю Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси заслуживает получения очередного «Золотого мяча» после своих юбилейных голов за клуб MLS. По мнению бывшего капитана сборной Англии, тот факт, что футболист сохраняет высокий уровень игры даже в 39 лет, делает его главным претендентом на эту престижную награду. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно данным, опубликованным иксбт.ком и спортивными изданиями, Лионель Месси забил свой юбилейный, 100-й гол за «Интер Майами» в матче против мексиканского «Крус Асуль» в рамках Кампеонес Куп. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0, что принесло клубу из Флориды первый в его истории трофей Кампеонес Куп.

Исторические голы и игра чемпионов

На 24-й минуте матча Лионель Месси открыл счет, замкнув головой точную передачу Луиса Суареса. Ближе к концу игры, на 81-й минуте, аргентинец исполнил угловой, ассистировав Каземиро, который установил окончательный результат.

Этот яркий матч состоялся после летних успехов футболиста в составе национальной сборной. Напомним, что Лионель Месси привел сборную Аргентины к финалу Чемпионата мира 2026 года, записав на свой счет 8 голов и 4 результативные передачи по ходу турнира.

Признание Бекхэма и партнеров по команде

В послематчевом интервью Дэвид Бекхэм высоко оценил игру своей звезды, отметив, что его выступление, несмотря на возраст, вызывает восхищение. «Когда видишь, что он делает, и вспоминаешь проведенный им Чемпионат мира, понимаешь, что никто другой не играет на таком уровне в 39 лет», — сказал Бекхэм.

Бывший полузащитник «Реал Мадрида» и «Манчестер Юнайтед» Каземиро также поддержал мнение капитана команды, призвав болельщиков наслаждаться последними годами карьеры этого уникального таланта. По его словам, всё, что Лионель Месси сделал и продолжает делать для футбола, имеет невероятно огромное значение.

Лионель МессиДэвид БекхэмИнтер МайамиЗолотой мячФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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