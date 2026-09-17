Стратегическое партнерство Узбекистана и Южной Кореи в цифрах — Связи на новом этапе!

Всестороннее стратегическое партнерство между Узбекистаном, сердцем Центральной Азии, и Южной Кореей, технологическим гигантом Восточной Азии, в 2026 году развивается еще более быстрыми темпами. Согласно официальным данным, опубликованным Национальным комитетом статистики, за первые 7 месяцев текущего года (январь–июль) взаимный внешнеторговый оборот между двумя странами составил 1,1 миллиарда долларов США. В структуре экономических показателей объем импорта, основанного на высокотехнологичном оборудовании, автозапчастях и промышленной продукции, составил 1 037 миллионов долларов, а экспорт Узбекистана — 37,5 миллиона долларов.

Двусторонние связи не ограничиваются лишь товарообротом, демонстрируя беспрецедентную активность также в инвестиционной и гуманитарной сферах: если в первом полугодии из Кореи в основной капитал было освоено инвестиций и кредитов на сумму 216,4 миллиона долларов, то количество предприятий, действующих в нашей стране с участием корейского капитала, достигло 730. Кроме того, поездки в сфере туризма и высшего образования еще больше сближают два народа, чем прежде.

Итак, каких вершин может достичь этот огромный объем торговли в 1,1 миллиарда к концу года, какие сферы развивают корейские инвестиции и почему узбекистанская молодежь выбирает сеульские университеты?

«Вес торговли и инвестиций»: Экономические отношения Узбекистана и Южной Кореи в цифрах

Основные экономические показатели, обнародованные Национальным комитетом статистики:

Оборот в 1,1 миллиарда долларов: в январе–июле 2026 года общий внешнеторговый оборот между двумя странами преодолел весомый рубеж;

Объем импорта — 1 037 млн долларов: из Южной Кореи в нашу страну завозятся в основном современное промышленное оборудование, автомобильные компоненты, продукция химической и высокоточной технологической отраслей;

Экспорт Узбекистана — 37,5 млн долларов: на корейский рынок была поставлена наша национальная продукция, в том числе продукция химии, текстиля и цветные металлы;

Инвестиции в размере 216,4 миллиона долларов: объем прямых иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал из Республики Корея в январе–июне, достиг этого уровня;

730 совместных предприятий: по состоянию на 1 августа 2026 года сеть успешно работающих в нашей стране предприятий с участием корейского капитала расширилась.

«Обмен туристами и студентами»: Как работает гуманитарный мост?

Официальный анализ взаимных визитов граждан двух стран:

26 512 корейских туристов: туристы, посетившие Узбекистан из Южной Кореи в течение 7 месяцев, проявили высокий интерес к культурным памятникам, туристическому потенциалу Самарканда, Бухары и Ташкента;

Поездки 20 073 узбекистанцев: соотечественники также широко пользуются возможностями исторического, технологического и медицинского туризма Кореи;

1 394 студента направились в Сеул: Сеул остается одним из самых востребованных направлений по количеству студентов, направленных в вузы Южной Кореи из Узбекистана в целях получения высшего образования;

591 корейский студент в Узбекистане: также сформировалось значительное количество молодежи из Южной Кореи, прибывшей в вузы нашей страны по программам изучения языка, региональных исследований и образовательным программам.

Стратегический анализ: Торговый дисбаланс и будущие перспективы

Выводы экономистов и международных экспертов по данному отчету:

Технологическое содержание импорта: преобладание корейского импорта в торговом обороте связано не с потребительскими товарами, а со средствами производства и заводским оборудованием, модернизирующим промышленность и производство Узбекистана;

Повышение экспортного потенциала: для наших национальных экспортеров открываются новые возможности по более широкому ввозу готовой пищевой, сельскохозяйственной и текстильной продукции на высокодоходный рынок Южной Кореи;

Проекты в сфере IT и зеленой энергетики: помимо 730 предприятий, впереди ожидаются новые крупные инвестиционные проекты в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры электромобилей и цифрового программирования.

Эти исторические цифры сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи наглядно демонстрируют, что оба государства являются не только надежными торговыми партнерами, но и самыми прочными стратегическими союзниками в Азиатском регионе, дополняющими экономики друг друга.

Как вы думаете, на какие продукты должны делать больший упор наши местные производители для резкого увеличения узбекского экспорта в торговом обороте с Южной Кореей? Что, по вашему мнению, является главным фактором такой популярности корейских университетов среди узбекской молодежи? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этих важных показателей сотрудничества двух стран со всеми предпринимателями, студентами и друзьями!