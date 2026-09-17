Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?

·57·Узбекистан
Бытовое обеспечение населения в Узбекистане: сколько холодильников приходится на 100 семей?

В Узбекистане уровень жизни населения, покупательная способность и бытовые удобства кардинально изменились за последнее четверть века. Результаты широкомасштабных выборочных обследований домашних хозяйств, проведенных Национальным комитетом статистики, показали, что в нашей стране зафиксирован поистине исторический рекорд по обеспеченности бытовой техникой. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане на каждые 100 домашних хозяйств в среднем приходится 124 холодильника и морозильные камеры.

Этот показатель означает, что в нашей стране не только каждый дом полностью обеспечен как минимум одним холодильником, но и во многих семьях вошло в привычный образ жизни использование дополнительных отдельних морозильных камер для повседневных нужд, хранения запасов продуктов питания и заморозки. Если сравнить эти цифры с показателями 2000 года, то можно увидеть, что рост составил ровно 44,2 процента. Динамика последних 25 лет доказывает, что наряду с ростом доходов населения в стране бурно развивалась отечественная электротехническая промышленность, а покупка бытовой техники стала доступной и удобной для всех слоев населения.

И всё же, как удалось перейти от дефицита в 86 единиц в 2000 году к изобилию в 124 единицы, в какие годы произошел резкий перелом и о чем говорят эти цифры в контексте развития национальной экономики?

«С 86 до 124»: Историческая динамика за четверть века в разрезе лет

Официальная хронология, обнародованная Национальным комитетом статистики:

  • 2000 год — 86 штук: В начале века у 14 из каждых 100 семей в стране не было даже одного холодильника;

  • 2005 год — 91 штука: С развитием рыночной экономики наблюдался первый положительный рост;

  • 2010 год — 99 штук: Домохозяйства населения вплотную приблизились к рубежу полной обеспеченности холодильниками;

  • 2015 год — 101 штука: Впервые в истории Узбекистана количество техники на 100 семей перешагнуло психологическую отметку в 100 единиц;

  • 2020 год — 107 штук: Выросла потребность в качественных и современных холодильниках;

  • 2011–2023 годы (114 ➔ 115 ➔ 118 штук): Культура долгосрочного хранения продуктов питания расширилась, и в домах начали появляться вторые холодильники;

  • 2024 год — 121 штука: Продолжение стабильного ежегодного роста;

  • 2025–2026 годы — 124 штуки: Абсолютный исторический рекорд, зафиксировавший огромный рост на 44,2 процента по сравнению с 2000 годом.

«1,2 на каждую семью»: Какие факторы стоят за этим показателем?

Основные причины резкого увеличения количества холодильников в домохозяйствах:

  • Расширение местного производства: Запущенные в нашей стране отечественные бренды бытовой техники начали предлагать конкурентоспособные цены и качественную продукцию;

  • Потребительские кредиты и удобство рассрочки: Через современную банковскую систему и онлайн-торговые платформы резко возросла возможность приобретать технику на беспроцентной основе или в долгосрочную рассрочку;

  • Спрос на отдельные морозильники: В городских и сельских домохозяйствах популяризировалась традиция замораживания и хранения сельскохозяйственной продукции, мяса, фруктов и овощей на зимний сезон в первозданном виде («камера-морозильник»);

  • Энергосберегающие технологии: Поскольку современные холодильники классов «A+» и инверторные модели потребляют меньше электроэнергии, эксплуатация двух приборов перестала быть тяжелым бременем для семей.

Социальный и экономический анализ: Показатель качества жизни народа

Аналитические выводы экономистов по данному статистическому отчету:

  • От бедности к процветанию: В международной практике количество бытовых приборов длительного пользования на 100 семей считается одним из наиболее точных критериев оценки материального благополучия общества;

  • Урбанизация сельской местности: Если раньше холодильников было больше в основном в городских квартирах, то сегодня обеспеченность достигла максимального уровня и в отдаленных селах и кишлаках;

  • Будущие перспективы: По мнению специалистов, с развитием технологий «умного дома» и систем «no frost» волна замены техники старого образца на новую продолжится и в последующие годы.

В Узбекистане тот факт, что на 100 семей приходится 124 холодильника, стал доказательством того, что бытовые удобства и благополучие жизни в нашей стране поднялись на новый качественный уровень.

А сколько холодильников и морозильников работает в вашем доме — является ли для вас использование второй морозильной камеры жизненной необходимостью или лишней тратой? Как вы считаете, насколько выросло качество отечественной бытовой техники за последние годы? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом интересного исторического показателя уровня жизни в нашей стране со всеми близкими и друзьями!

Национальный комитет статистикихолодильникрейтинг A+Узбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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