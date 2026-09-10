Владимир Путин объявил о новых жестких требованиях к миграции

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Владимир Путин объявил о новых жестких требованиях к миграции

В Российской Федерации прозвучали важные политические заявления в сфере трудовой миграции, которые одновременно предполагают как большие доходы, так и жесткие ограничения с волной депортаций. Принимая доклад руководителя Миграционной службы МВД Андрея Кикотя, президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлечение рабочей силы из-за рубежа является важным направлением для российской экономики, однако в этом процессе интересы местного населения должны стоить на первом месте. Сообщается, что хотя за последнее время российские власти выслали из страны около 100 тысяч мигрантов, за счет легальной миграции в государственную казну поступила рекордная сумма в 321 миллиард рублей. Президент поручил коренным образом изменить систему найма мигрантов, внедрив для них «замкнутый цикл». Итак, сколько именно из 100 тысяч мигрантов были депортационном порядке принудительно выдворены, какие бюджеты получают наибольшую выгоду от патентов и как будет работать новое правило «дом — работа — дом»? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности относительно обязательных требований, возлагаемых на работодателей, и новых требований по знанию русского языка.

100 тысяч депортированных и огромный доход в 321 миллиард рублей

Глава Миграционного управления МВД Андрей Кикоть обнародовал цифры на встрече, прошедшей в преддверии 11 сентября — Дня сотрудников ведомства:

  • Масштабное выдворение: с территории России было выдворено около 100 тысяч мигрантов, 75 тысяч из которых подверглись принудительной депортации непосредственно по решениям судов и силовых структур;

  • Рост легального рынка: несмотря на все ограничения, доля легальной трудовой миграции в стране выросла с прежних 45% до 50%, что было оценено как положительный показатель;

  • Рекордные поступления в бюджет: за последние 1,5 года государство получило от миграционных процессов 321 миллиард рублей чистой прибыли (рост на 30%);

  • Выгода от патентов: Владимир Путин отметил, что основная часть этого дохода сформировалась за счет патентных платежей, причем более 60 миллиардов рублей поступило в федеральный бюджет, а 250–260 миллиардов рублей — напрямую в казну регионов (областей).

«Это очень солидные средства. Но самое главное для нас — чтобы процесс протекал в цивилизованной форме, а интересы наших местных граждан защищались в первую очередь», — подчеркнул президент России.

«Дом — работа — дом»: на работодателей возлагаются новые жесткие обязательства

Владимир Путин поручил правительству разработать специальные требования по предварительной подготовке иностранных работников до их приезда в Россию и контролю за их передвижением:

  • Обязанность работодателя по обеспечению жильем: представители крупного и среднего бизнеса теперь будут обязаны по закону предоставлять привезенным из-за рубежа работникам специальные специализированные общежития (жилье);

  • Принудительный трансфер на работу: предприятия будут обязаны доставлять рабочих специальным транспортом от общежития до места работы и с работы обратно в общежитие;

  • Замкнутый контур контроля: для того чтобы мигранты не бесцельно перемещались по городу, будет внедрена система «дом — работа — дом», а по окончании трудового договора они будут точно так же в организованном порядке отправляться обратно на родину.

Требования к изучению языка и культурной подготовке

Глава России остановился на контактах с официальными лицами стран, отправляющих мигрантов, выразив мнение, что они также заинтересованы в этой инициативе:

  • Подготовка еще на родине: будет расширена система профессиональной и правовой подготовки иностранных граждан в их собственной стране перед отправкой в Россию;

  • Вопрос русского языка и преподавателей: знание русского языка мигрантами и их детьми определяется как обязательный критерий; в связи с этим было отмечено о необходимости расширения рядов преподавателей языка;

  • Внутренний порядок и безопасность: по словам президента, без знания языка и культурных навыков невозможно создать нормальную и безопасную миграционную среду в стране.

Новая эра в трудовой миграции: будет ли ограничена свобода передвижения?

Данные указания руководства России свидетельствуют о начале новой эпохи в политике трудовой миграции в стране. Несмотря на признание того, что поступающие от мигрантов соллиардные патентные сборы крайне важны для экономики российских регионов, государство ставит на первое место безопасность и внутренние политические настроения. Если планируемая система «замкнутого цикла» будет внедрена, самостоятельный поиск работы и жилья нашими соотечественниками, приезжающими в Россию, может быть ограничен, и страна полностью перейдет на систему работы исключительно на основе официального договора и под контролем конкретных предприятий. Это свидетельствует о том, что меры наказания для нелегалов или лиц без патентов станут еще более жесткими.

Как вы думаете, обеспечат ли предлагаемые для мигрантов в России «замкнутый цикл» (дом — работа — дом) и жилищное обязательство права и безопасность трудовых мигрантов или же они чрезмерно ограничат их свободу? Насколько оправдывается столь жесткий контроль на фоне доходов от мигрантов в 321 миллиард рублей? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом важных новостей со своими близкими и знакомыми, работающими в России!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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