Раскрыта тайна 1,4 миллиона лет: в лесах Боливии ученые нашли неизвестный ранее вид кошачьих

В горных лесах Юнгас в Боливии был обнаружен неизвестный ранее науке вид диких кошек. Ученые называют эту находку первым новым видом кошачьих, описанным почти за 100 лет.

Животное, имеющее научное название Леопардус тилкаё, среди местного населения называется «тилькайю».

Его длина составляет около 46 сантиметров, а вес — всего 1,4 килограмма. Шерсть светло-коричневая, на теле имеются пятна неправильной формы.

Новый вид отличается от других «тигровых кошек» своими небольшими размерами и своеобразным внешним видом. Исследователи проанализировали ДНК 38 кошек из разных регионов Южной Америки. Среди них были и восемь образцов, хранившихся в музеях.

В результате генетического исследования выяснилось, что «тигровые кошки», ранее считавшиеся единой группой, на самом деле состоят из пяти отдельных генетических видов.

По подсчетам ученых, предки Леопардус тилкаё отделились от других тигровых кошек примерно 1,4 миллиона лет назад.