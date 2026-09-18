Десятиклассник, управлявший BMW, приговорен к лишению свободы на срок более 2 лет

·2·Общество
Десятиклассник, управлявший BMW, приговорен к лишению свободы на срок более 2 лет

В Ташкенте оглашен судебный приговор в отношении несовершеннолетнего Дониёра Тургунова, который на автомобиле BMW сбил инспектора дорожно-патрульной службы Хосилбека Эшназарова. Он приговорен к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в судах города Ташкента.

18 сентября в Мирабадском районном суде по уголовным делам завершилось закрытое судебное заседание по данному уголовному делу. Дониёр Тургунов, 2010 года рождения, обучающийся в 10-м классе частной школы, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса.

Согласно решению суда, в соответствии со статьей 85 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 4 месяца. Срок наказания исчисляется с 27 февраля 2026 года — даты применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как произошло происшествие?

25 февраля около 21:46 несовершеннолетний Дониёр Тургунов без водительских прав управлял автомобилем BMW M4 и двигался по улице Мирабад.

В это время он сбил инспектора ДПС УБДД ГУВД города Ташкента Хосилбека Эшназарова. Получивший тяжелые травмы инспектор, несмотря на трехдневное наблюдение врачей и оказанную медицинскую помощь, скончался.

После этого инцидента было принято решение взять членов семьи инспектора под государственную защиту.

В начале марта стало известно, что Дониёр Тургунов взят под стражу. В ходе следствия он привлекался в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 267 и пунктом «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса.

По окончании суда сторонам были разъяснены содержание приговора, право на обращение в гражданский суд по вопросу взыскания причиненного материального и морального вреда, а также порядок обжалования приговора.

Хосилбек ЭшназаровДониёр ТургуновСуды города ТашкентаBMW M4
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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