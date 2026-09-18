67-летний пассажир, устроивший дебош в самолете, был привязан скотчем к креслу

В США 67-летний пассажир устроил беспорядки на борту самолета, оскорбляя пассажиров и членов экипажа. Ситуация дошла до того, что его пришлось привязать к креслу с помощью клейкой ленты и пластиковых стяжек.

Как сообщает «Те Гуардиан», инцидент произошел 3 сентября на рейсе 618 авиакомпании Американ Аирлинес. Самолет, следовавший из Далласа в Ньюарк (Нью-Джерси), был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту Балтимор/Вашингтон имени Таргуда Маршалла.

В урегулировании ситуации помог бывший сотрудник правоохранительных органов Хуан Мехия. По словам Мехии, Лейн Лундин использовал грубые, расистские и сексистские выражения в адрес членов экипажа и других пассажиров.

Другой пассажир, Ричард Оленик, сообщил, что Лундин пытался ударить пассажира, сидевшего рядом, и женщину, которая пыталась вмешаться в ситуацию.

После этого Лундина привязали к креслу в первом классе с помощью скотча и пластиковых стяжек. Однако, по словам Оленика, он продолжал оказывать сопротивление даже после этого.

После приземления самолета Лундин был арестован. Ему предъявлены обвинения в нападении второй степени и нарушении общественного порядка.