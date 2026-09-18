В счет задолженности описано здание диско-клуба
В рамках исполнительного документа, находившегося в производстве Управления Бюро по Джизакской области, приняты меры по взысканию задолженности с должника М.Ш. в пользу «Агробанка».
В ходе исполнительных действий было выявлено нежилое здание — диско-клуб, принадлежащее должнику М. Шокирову.
Данное недвижимое имущество было описано в установленном порядке в целях обеспечения погашения задолженности. Эта мера направлена на практическое исполнение требований исполнительного документа.
Если задолженность оставлять без внимания, имущество также может подпасть под меры принудительного исполнения. Своевременное выполнение обязательств — самый правильный путь к сохранению имущества.
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