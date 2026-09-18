Меры против задолженности: автомобиль BYD Han арестован

В рамках исполнительного документа, находящегося в производстве Управления Бюро по Джизакской области, приняты меры по взысканию задолженности с ООО-должника в пользу «Хамкорбанка».

В ходе исполнительных действий был выявлен автомобиль марки «BYD Han», принадлежащий ООО-должнику.

Данное автотранспортное средство было в установленном порядке арестовано в целях обеспечения взыскания задолженности. Эта мера направлена на фактическое исполнение требований исполнительного документа.

В случае несвоевременного погашения задолженности в установленном законодательством порядке могут быть применены и другие меры принудительного исполнения.

Автомобиль может быть дорогим, но обязательства — еще важнее. Своевременная уплата долга позволяет избежать ограничений в отношении имущества.