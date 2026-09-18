"Если собираетесь умирать, поезжайте умирать к себе на родину!": Заявление премьер-министра Таиланда...

В Таиланде, который стал одним из центров мирового туризма и излюбленным местом для миллионов релокантов, было сделано неожиданное, резкое и вызвавшее большой международный резонанс заявление в отношении иностранных граждан. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел страны Анутин Чарнвиракул подверг резкой критике требования и запросы иностранцев об организации отдельного частного кладбища на территории страны и выступил с суровым предупреждением.

«Эта ситуация перешла все границы, выходит за рамки дозволенного. Вы должны быть благодарны за то, что мы разрешили вам приехать сюда... Если собираетесь умирать, поезжайте умирать на свою родину. Не нужно умирать здесь. Не пытайтесь нас эксплуатировать», — открыто и бескомпромиссно заявил Чарнвиракул. В то же время он отдал строгий приказ руководителям и губернаторам всех провинций королевства незамедлительно пресекать незаконную деятельность иностранцев, а также случаи проявления неуважения к национальным традициям, законам и местному населению Таиланда.

Итак, какие именно действия иностранцев переполнили чашу терпения правительства Таиланда, будет ли усилен контроль за иностранными туристами и релокантами в стране, и как это заявление повлияет на туристическую политику королевства?

«Здесь умирать не нужно!»: Основные тезисы Анутина Чарнвиракула

Самые важные пункты резкого заявления руководства Таиланда:

«Запрос за гранью дозволенного»: Вице-премьер расценил требование иностранцев построить для себя отдельные частные кладбища на земле Таиланда как противоречащее государственному суверенитету и местным устоям;

Благодарность и культура гостеприимства: Правительственный чиновник подчеркнул, что иностранцы должны быть благодарны за предоставленную им возможность въезжать, жить и отдыхать в Таиланде;

Недопустимость эксплуатации: Было подчеркнуто пресечение злоупотребления территорией страны, природными богатствами и гостеприимством со стороны иностранных граждан в личных интересах;

Призыв вернуться на родину: Чарнвиракул открыто заявил, что если иностранцы не могут адаптироваться к местным обычаям и законам или требуют постоянных мест для захоронения, они должны отправиться умирать на свою родину.

Строгое указание провинциям: Волна реидов против иностранцев

Новые порядки и требования, объявленные правительством Таиланда:

Удар по нелегальному бизнесу и деятельности: Усиливается борьба с занятием иностранными гражданами незаконным гидством, торговлей недвижимостью и нелицензированным предпринимательством в ущерб интересам местного населения;

Нетерпимость к культурному неуважению: Было установлено, что лица, совершившие акты неуважения к местным буддийским традициям, храмам и тайцам, будут немедленно депортированы и внесены в «черный список»;

Ответственность губернаторов: Руководителям крупных туристических центров, таких как Пхукет, Паттайя, Самуи и Чиангмай, поручено держать контингент иностранцев под постоянным жестким контролем.

Международный анализ и перспективы туризма: Заключение экспертов

Анализ ситуации политологами и экспертами в области международного туризма:

Пик недовольства местного населения: На фоне наблюдавшихся в последние годы масштабной миграции и потока туристов рост цен на жилье и пренебрежительное поведение некоторых иностранцев вызвали резкое сопротивление у местного народа;

Ответ политика к общественности: Столь агрессивное и открытое заявление Чарнвиракула — это популистский, но стратегический шаг, направленный на демонстрацию того, что правительство ставит интересы собственных граждан на первое место;

Ужесточение правил: Ожидается, что после данного конфликта условия получения долгосрочных виз, заключения сделок с землей или недвижимостью и проживания в Таиланде значительно усложнятся.

Это громкое и строгое предупреждение руководства правительства Таиланда открыто показало, что национальная гордость и законы принимающей страны ставятся выше любых туристических доходов.

А как вы считаете, насколько справедливы и уместны резкие слова вице-премьера Таиланда в адрес иностранцев: «Поезжайте умирать на свою родину!»? Насколько, по вашему мнению, каждый человек, выезжающий за рубеж, обязан уважать обычаи и законы этого государства? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого горячего резонанса на международной арене со всеми своими друзьями и любителями путешествий!