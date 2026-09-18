Обнимая незнакомцев, американская женщина зарабатывает крупную сумму

Жительница Нью-Йорка (США) Элла Лав отказалась от обычной профессии и наладила необычный бизнес, основанный на физической близости между людьми. Она оказывает услуги профессиональных объятий и говорит, что зарабатывает на этом значительный доход в год.

Раньше Элла работала учительницей. Позже она превратила в профессию предоставление людям чувства тепла через объятия в рамках безопасных и согласованных границ.

По ее словам, в удачные годы ее доход достигает 100 тысяч долларов. А средняя годовая выручка составляет около 60 тысяч долларов.

С клиентами перед каждой сессией устанавливаются четкие правила. В ходе процесса строго соблюдаются личные границы, а услуга оказывается исключительно в заранее оговоренных пределах.

Элла говорит, что такие встречи позволяют некоторым людям почувствовать в безопасной обстановке физическую близость и теплое общение.

История американской женщины, зарабатывающей на необычной профессии, показывает, что люди могут превратить даже не укладывающиеся в привычные рамки услуги в востребованный бизнес.