В Индии новые модели iPhone доставляют быстрее, чем пиццу

В Индии покупатели новейших моделей Apple iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max избавились от необходимости стоять в очередях у магазинов или ждать доставки днями. Согласно данным иксбт.ком, благодаря приложениям быстрой доставки появилась возможность получить эти дорогостоящие гаджеты прямо до двери всего за 10 минут. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

С началом продаж в пятницу такие платформы, как Блинкит, Зепто, Инстамарт от Свиггй и БигБаскет, добавили новые модели Pro в свой ассортимент. Продажа смартфонов через приложения, известные в основном быстрой доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости, привлекла особое внимание. При этом новые устройства также были доступны через традиционные каналы продаж Apple, включая официальные магазины, авторизованных ритейлеров и онлайн-маркетплейсы.

Стремительный рост рынка быстрой коммерции

На самом деле, продажа новых моделей iPhone через сервисы быстрой доставки в Индии происходит не впервые. В последние годы эти платформы расширили свою деятельность, охватив помимо продуктов питания электронику, косметику и моду. Однако рынок, стоящий за этим сегментом, расширяется очень быстрыми темпами.

Согласно аналитическому отчету Редсир Strategy Консултантс, сектор быстрой коммерции в Индии достиг почти 9 миллиардов долларов уже в первой половине 2026 года. Кроме того, число ежемесячных пользователей выросло с 8 миллионов три года назад до более чем 60 миллионов. По прогнозам Google и Делоитте, к 2030 году этот рынок может достичь 50 миллиардов долларов, при этом ожидается, что на непродовольственные товары, такие как электроника, мода и косметика, придется 45% расходов.

Спрос и результаты в день продаж

Высокий спрос был заметен уже в первый день продаж. В частности, платформа БигБаскет сообщила, что за первый час после начала продаж доставила владельцам более 300 устройств iPhone 18 Pro и Pro Max. По данным, предоставленным Инстамарт изданию TechCrunch, город Бангалор лидировал по количеству заказов серии iPhone 18 Pro, за ним следовал Дели. Также модель iPhone 18 Pro в цвете Бургундй с объемом памяти 256 GB стала самым популярным вариантом, составив почти треть продаж платформы.

Тем не менее, через несколько часов после старта продаж наблюдались перебои в поставках новых смартфонов. В крупных городах, таких как Дели и Бангалор, выяснилось, что в некоторых сервисах быстрой доставки и определенных районах модели iPhone 18 Pro были полностью распроданы, в то время как в других местах они еще оставались в наличии.

Оценки экспертов и перспективы на будущее

Директор по исследованиям Кунтерпоинт Ресеарч Тарун Патак отметил, что такая быстрая доставка в день продаж показала, что сервисы могут стать удобным каналом для смартфонов премиум-класса в крупных городах Индии, хотя общий объем все еще невелик по сравнению с традиционными продажами. Это означает, что способность выполнять заказы на дорогостоящие смартфоны впервые успешно прошла практическую проверку.

По мнению аналитика ИДК Навкендара Сингха, Индия выделяется в мире по этому типу сервисов быстрой доставки, и потребители, уже привыкшие к этим платформам для ежедневных покупок, были готовы к таким приобретениям. Тем не менее эксперт добавил, что быстрая коммерция пока не является основным каналом продаж смартфонов, а ее роль в презентации нового iPhone — это в основном «маркетинговое событие», служащее для создания ажиотажа.