Гукеш опустился ниже отметки 2700 ЭЛО: Нодирбек Якуббоев наступает ему на пятки!
Стартовавшая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада с первых же туров богата на настоящие сенсации. Во 2-м туре соревнований сборная Индии одержала трудную победу над Индонезией со счетом 2,5 : 1,5, однако на 4-й доске был зафиксирован неожиданный результат: действующий чемпион мира Д. Гукеш в партии против индонезийца Сатриа Дуты Сахаи согласился на ничью. Из-за этой неожиданной ничьей живой рейтинг ЭЛО индийской суперзвезды снизился на 3,5 пункта и упал до показателя 2699,5. Это стало первым падением Гукеша ниже элитного «клуба 2700» за последние четыре года его карьеры.
В настоящее время он занимает 32-ю строчку в мировом живом рейтинге. Примечательно, что в октябре 2024 года талантливый гроссмейстер достиг наивысшей точки в своей карьере — пика в 2794 ЭЛО. Самое главное, что один из лидеров сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев (2698,1), одержавший великолепную победу во 2-м туре и добавивший к своему рейтингу +13,1 балла, вплотную приблизился к действующему чемпиону мира и преследует его на 33-й позиции.
Итак, почему игра Гукеша на досках Самарканда разладилась, как падение до отметки 2699,5 повлияет на его борьбу за шахматную корону и сможет ли Якуббоев обогнать Гукеша?
«Потеря 3,5 балла и самаркандская сенсация»: хроника 2-го тура
Матч против Индонезии и резкие изменения в рейтинге Гукеша:
Сложный матч против Индонезии: хотя Индия победила со счетом 2,5 : 1,5, ей не удалось взломать оборону их главного звездного игрока Сатриа Дуты Сахаи;
Первый спад за 4 года: падение Д. Гукеша ниже 2700 (2699,5) стало самым низким показателем за последние четыре года;
С вершины на 32-е место: шахматист, находившийся на вершине с рейтингом 2794 ЭЛО в октябре 2024 года, сегодня опустился на 32-ю строчку мирового рейтинга;
Игра под давлением: ничья с соперником, обладающим относительно более низким рейтингом на 4-й доске, наносит серьезный удар по рейтингу сильного гроссмейстера.
«Якуббоев идет по следам чемпиона»: ситуация в живом рейтинге
Порядок живого рейтинга ФИДЕ после 2-го тура Самаркандской олимпиады:
32-е место: Д. Гукеш (Индия) — 2699,5 (-3,5);
33-е место: Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 2698,1 (+13,1);
34-е место: Веселин Топалов (Болгария) — 2695,0;
35-е место: Ван Хао (Китай) — 2694,0;
36-е место: Сантош Гуджрати Видит (Индия) — 2693,6 (-3,4).
Узбекский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев своим очередным успешным выступлением сократил отставание от сильнейшего гроссмейстера мира всего до 1,4 балла, создав реальную возможность обойти его.
Выводы шахматных экспертов и аналитиков
Оценка специалистов по поводу кризиса Гукеша:
Давление чемпионского звания: высокое психологическое давление после завоевания короны и усиленная подготовка соперников против него создают эмоциональную нагрузку на молодого шахматиста;
Особенности формата Олимпиады: согласие на безопасную ничью ради общей тактики команды, а не только индивидуальных результатов, может нанести серьезный урон личному рейтингу;
Настрой шахматистов Узбекистана: приподнятое настроение наших представителей, выступающих в качестве хозяев турнира, демонстрирует возможность опережать даже грандов мирового спорта.
46-я Олимпиада в Самарканде только набирает обороты, и эта историческая осечка Д. Гукеша послужила основой для еще более ожесточенной конкуренции в оставшихся турах.
А как вы думаете, сможет ли Д. Гукеш найти свою игру в следующих турах в Самарканде и вернуться в «клуб 2700» и топ-10 мира? Сумеет ли наш представитель Нодирбек Якуббоев обойти действующего чемпиона мира в рейтинге и войти в топ-30? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этим анализом самаркандской шахматной драмы со всеми любителями шахмат и друзьями!
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