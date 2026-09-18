Гукеш опустился ниже отметки 2700 ЭЛО: Нодирбек Якуббоев наступает ему на пятки!

·4·Спорт
Гукеш опустился ниже отметки 2700 ЭЛО: Нодирбек Якуббоев наступает ему на пятки!

Стартовавшая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада с первых же туров богата на настоящие сенсации. Во 2-м туре соревнований сборная Индии одержала трудную победу над Индонезией со счетом 2,5 : 1,5, однако на 4-й доске был зафиксирован неожиданный результат: действующий чемпион мира Д. Гукеш в партии против индонезийца Сатриа Дуты Сахаи согласился на ничью. Из-за этой неожиданной ничьей живой рейтинг ЭЛО индийской суперзвезды снизился на 3,5 пункта и упал до показателя 2699,5. Это стало первым падением Гукеша ниже элитного «клуба 2700» за последние четыре года его карьеры.

В настоящее время он занимает 32-ю строчку в мировом живом рейтинге. Примечательно, что в октябре 2024 года талантливый гроссмейстер достиг наивысшей точки в своей карьере — пика в 2794 ЭЛО. Самое главное, что один из лидеров сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев (2698,1), одержавший великолепную победу во 2-м туре и добавивший к своему рейтингу +13,1 балла, вплотную приблизился к действующему чемпиону мира и преследует его на 33-й позиции.

Итак, почему игра Гукеша на досках Самарканда разладилась, как падение до отметки 2699,5 повлияет на его борьбу за шахматную корону и сможет ли Якуббоев обогнать Гукеша?

«Потеря 3,5 балла и самаркандская сенсация»: хроника 2-го тура

Матч против Индонезии и резкие изменения в рейтинге Гукеша:

  • Сложный матч против Индонезии: хотя Индия победила со счетом 2,5 : 1,5, ей не удалось взломать оборону их главного звездного игрока Сатриа Дуты Сахаи;

  • Первый спад за 4 года: падение Д. Гукеша ниже 2700 (2699,5) стало самым низким показателем за последние четыре года;

  • С вершины на 32-е место: шахматист, находившийся на вершине с рейтингом 2794 ЭЛО в октябре 2024 года, сегодня опустился на 32-ю строчку мирового рейтинга;

  • Игра под давлением: ничья с соперником, обладающим относительно более низким рейтингом на 4-й доске, наносит серьезный удар по рейтингу сильного гроссмейстера.

«Якуббоев идет по следам чемпиона»: ситуация в живом рейтинге

Порядок живого рейтинга ФИДЕ после 2-го тура Самаркандской олимпиады:

  • 32-е место: Д. Гукеш (Индия) — 2699,5 (-3,5);

  • 33-е место: Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 2698,1 (+13,1);

  • 34-е место: Веселин Топалов (Болгария) — 2695,0;

  • 35-е место: Ван Хао (Китай) — 2694,0;

  • 36-е место: Сантош Гуджрати Видит (Индия) — 2693,6 (-3,4).

Гукеш опустился ниже отметки 2700 ЭЛО: Нодирбек Якуббоев наступает ему на пятки!

Узбекский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев своим очередным успешным выступлением сократил отставание от сильнейшего гроссмейстера мира всего до 1,4 балла, создав реальную возможность обойти его.

Выводы шахматных экспертов и аналитиков

Оценка специалистов по поводу кризиса Гукеша:

  • Давление чемпионского звания: высокое психологическое давление после завоевания короны и усиленная подготовка соперников против него создают эмоциональную нагрузку на молодого шахматиста;

  • Особенности формата Олимпиады: согласие на безопасную ничью ради общей тактики команды, а не только индивидуальных результатов, может нанести серьезный урон личному рейтингу;

  • Настрой шахматистов Узбекистана: приподнятое настроение наших представителей, выступающих в качестве хозяев турнира, демонстрирует возможность опережать даже грандов мирового спорта.

46-я Олимпиада в Самарканде только набирает обороты, и эта историческая осечка Д. Гукеша послужила основой для еще более ожесточенной конкуренции в оставшихся турах.

А как вы думаете, сможет ли Д. Гукеш найти свою игру в следующих турах в Самарканде и вернуться в «клуб 2700» и топ-10 мира? Сумеет ли наш представитель Нодирбек Якуббоев обойти действующего чемпиона мира в рейтинге и войти в топ-30? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этим анализом самаркандской шахматной драмы со всеми любителями шахмат и друзьями!

Всемирная шахматная олимпиадаД. ГукешНодирбек ЯкуббоевСамарканд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Азиатские игры: Сборная Узбекистана У-23 уверенно обыграла КувейтАзиатские игры: Сборная Узбекистана У-23 уверенно обыграла КувейтСегодня, 20:34Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной ПортугалииЖорже Жезуш объявил свой первый состав сборной ПортугалииСегодня, 17:12Не заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии ТопурииНе заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии ТопурииСегодня, 16:30Килиан Мбаппе ответил критикамКилиан Мбаппе ответил критикамСегодня, 14:38Энцо Мареска высказался о дебюте юного таланта Флойда СамбыЭнцо Мареска высказался о дебюте юного таланта Флойда СамбыСегодня, 14:37Обявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиОбявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиСегодня, 14:31
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым