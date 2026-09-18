Гукеш опустился ниже отметки 2700 ЭЛО: Нодирбек Якуббоев наступает ему на пятки!

Стартовавшая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада с первых же туров богата на настоящие сенсации. Во 2-м туре соревнований сборная Индии одержала трудную победу над Индонезией со счетом 2,5 : 1,5, однако на 4-й доске был зафиксирован неожиданный результат: действующий чемпион мира Д. Гукеш в партии против индонезийца Сатриа Дуты Сахаи согласился на ничью. Из-за этой неожиданной ничьей живой рейтинг ЭЛО индийской суперзвезды снизился на 3,5 пункта и упал до показателя 2699,5. Это стало первым падением Гукеша ниже элитного «клуба 2700» за последние четыре года его карьеры.

В настоящее время он занимает 32-ю строчку в мировом живом рейтинге. Примечательно, что в октябре 2024 года талантливый гроссмейстер достиг наивысшей точки в своей карьере — пика в 2794 ЭЛО. Самое главное, что один из лидеров сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев (2698,1), одержавший великолепную победу во 2-м туре и добавивший к своему рейтингу +13,1 балла, вплотную приблизился к действующему чемпиону мира и преследует его на 33-й позиции.

Итак, почему игра Гукеша на досках Самарканда разладилась, как падение до отметки 2699,5 повлияет на его борьбу за шахматную корону и сможет ли Якуббоев обогнать Гукеша?

«Потеря 3,5 балла и самаркандская сенсация»: хроника 2-го тура

Матч против Индонезии и резкие изменения в рейтинге Гукеша:

Сложный матч против Индонезии: хотя Индия победила со счетом 2,5 : 1,5, ей не удалось взломать оборону их главного звездного игрока Сатриа Дуты Сахаи;

Первый спад за 4 года: падение Д. Гукеша ниже 2700 (2699,5) стало самым низким показателем за последние четыре года;

С вершины на 32-е место: шахматист, находившийся на вершине с рейтингом 2794 ЭЛО в октябре 2024 года, сегодня опустился на 32-ю строчку мирового рейтинга;

Игра под давлением: ничья с соперником, обладающим относительно более низким рейтингом на 4-й доске, наносит серьезный удар по рейтингу сильного гроссмейстера.

«Якуббоев идет по следам чемпиона»: ситуация в живом рейтинге

Порядок живого рейтинга ФИДЕ после 2-го тура Самаркандской олимпиады:

32-е место: Д. Гукеш (Индия) — 2699,5 (-3,5);

33-е место: Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — 2698,1 (+13,1);

34-е место: Веселин Топалов (Болгария) — 2695,0;

35-е место: Ван Хао (Китай) — 2694,0;

36-е место: Сантош Гуджрати Видит (Индия) — 2693,6 (-3,4).

Узбекский гроссмейстер Нодирбек Якуббоев своим очередным успешным выступлением сократил отставание от сильнейшего гроссмейстера мира всего до 1,4 балла, создав реальную возможность обойти его.

Выводы шахматных экспертов и аналитиков

Оценка специалистов по поводу кризиса Гукеша:

Давление чемпионского звания: высокое психологическое давление после завоевания короны и усиленная подготовка соперников против него создают эмоциональную нагрузку на молодого шахматиста;

Особенности формата Олимпиады: согласие на безопасную ничью ради общей тактики команды, а не только индивидуальных результатов, может нанести серьезный урон личному рейтингу;

Настрой шахматистов Узбекистана: приподнятое настроение наших представителей, выступающих в качестве хозяев турнира, демонстрирует возможность опережать даже грандов мирового спорта.

46-я Олимпиада в Самарканде только набирает обороты, и эта историческая осечка Д. Гукеша послужила основой для еще более ожесточенной конкуренции в оставшихся турах.

А как вы думаете, сможет ли Д. Гукеш найти свою игру в следующих турах в Самарканде и вернуться в «клуб 2700» и топ-10 мира? Сумеет ли наш представитель Нодирбек Якуббоев обойти действующего чемпиона мира в рейтинге и войти в топ-30? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этим анализом самаркандской шахматной драмы со всеми любителями шахмат и друзьями!