Прощание с Nike: Мбаппе заключил сенсационный контракт со швейцарским брендом ON

·2·Спорт
Прощание с Nike: Мбаппе заключил сенсационный контракт со швейцарским брендом ON

На рынке мирового футбола и спортивного маркетинга произошло одно из самых крупных и неожиданных событий года. Главная звезда мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе официально прекратил сотрудничество с американским гигантом спортивной индустрии Nike, который был его главным техническим спонсором на протяжении многих лет. Согласно сенсационному сообщению издания The Touchline, со ссылкой на авторитетных инсайдеров The Athletic, французский суперфорвард подписал долгосрочный контракт с быстро развивающимся инновационным швейцарским спортивным брендом ON.

Самое интересное — выясняется, что за этим соглашением напрямую стоит легенда французского футбола Тьерри Анри: ожидается, что в ближайшее время Анри будет официально назначен на должность спортивного директора швейцарской компании по футбольному направлению. В текущем сезоне 2026/2027 Мбаппе находится в потрясающей форме, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи всего в 7 матчах в футболке «сливочных». На данный момент под руководством известного португальского специалиста Жозе Моуринью «королевский клуб» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка, и 20 сентября на выезде проведет крайне принципиальное и бескомпромиссное дерби против заклятого соперника — «Атлетико Мадрид».

Итак, что побудило Мбаппе отказаться от империи Nike и перейти к швейцарскому бренду, какую революцию хочет совершить Тьерри Анри в проекте и каково настроение в команде в преддверии дерби 20 сентября?

«Эра с Nike завершена и швейцарский выбор»: Необычное решение Мбаппе

4 ключевых аспекта исторического поворота в спортивном маркетинге:

  • Разрыв многолетних связей с Nike: Килиан Мбаппе, являвшийся лицом Nike с самых первых шагов, прекратил масштабное сотрудничество с американским брендом и выбрал новое направление;

  • Выход бренда ON в футбол: Известная ранее в сфере бега и тенниса (проект Роджера Федерера) швейцарская компания мощно врывается на футбольный рынок через звезду №1 в мире Мбаппе;

  • Решающая роль Тьерри Анри: Тьерри Анри, который вскоре станет спортивным директором по футболу в бренде ON, сыграл главную роль в убеждении Килиана заключить это стратегическое партнерство;

  • Личный бренд и независимость: Мбаппе получает статус не просто рекламного лица, а непосредственного акционера и центрального персонажа в развитии футбольного сегмента компании.

«8 голов и 2 паса в 7 матчах»: Бенефис Мбаппе в сезоне 2026/2027

Потрясающая статистическая результативность французского нападающего в составе «Реала»:

  • 8 мячей в сезоне: Мбаппе поразил ворота соперников 8 раз в первых 7 официальных матчах сезона 2026/2027, единолично возглавляя гонку «Пичичи»;

  • Командная польза: Нападающий отдал 2 точные голевые передачи партнерам по команде, приняв непосредственное участие в 10 голах;

  • Адаптация к системе Марески и Моуринью: В тактике пришедшего в Мадрид опытного тренера Жозе Моуринью Мбаппе в роли главного свободного форварда сокрушает любую оборону.

20 сентября — Мадридское дерби: Огненная битва на «Ванда Метropolitano»

Гонка за чемпионство в Ла Лиге и интрига очередного тура:

  • Погоня за «Барселоной»: Хотя «Реал Мадрид» идет на 2-м месте в чемпионате, он отстает от лидирующих каталонцев всего на 3 очка;

  • Сложный выезд к «Атлетико»: В мадридском дерби, которое состоится 20 сентября, «сливочным» нужна только победа, ведь любая потеря очков может увеличить отрыв;

  • Испытание для Мбаппе в дерби: На фоне нового спонсорского контракта и великолепной голевой серии Килиан станет главным оружием команды в преодолении железной обороны «Атлетико».

Переход Килиана Мбаппе из системы Nike в бренд ON под руководством Тьерри Анри показал, что в футбольной индустрии трансферы бурно происходят не только на зеленых полях, но и среди глобальных брендов.

Как вы думаете, как отказ Килиана Мбаппе от мирового гиганта вроде Nike и подписание контракта со швейцарским брендом ON повлияет на его финансовый и медийный уровень? Смогут ли подопечные Жозе Моуринью победить в жарком мадридском дерби против «Атлетико» 20 сентября и догнать лидирующую «Барселону»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого сенсационного поворота в мировом футболе со всеми футбольными болельщиками и друзьями!

Килиан МбаппеON (швейцарский спортивный бренд)Тьерри АнриАтлетико Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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