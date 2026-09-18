Марсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований Марса

Знаменитый марсоход NASA Curiosity успешно завершил свой 5000-й сол (марсианские сутки) на поверхности Красной планеты. В честь этой важной даты космическое агентство опубликовало специальную «открытку», снятую самим ровером и оформленную особым образом, сообщает иксбт.ком. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, памятный снимок был сделан с помощью двух черно-белых навигационных камер из одной точки рядом с грядой под названием «Чоколатал». Первый кадр был запечатлен утром 30 августа текущего года, а второй — вечером 2 сентября. Специалисты объединили эти кадры и раскрасили их вручную: голубые оттенки отражают утреннее время, а желтые — свет после полудня.

Детали исторического кадра

На этом снимке отчетливо видны как сама техника, так и пройденный ею долгий путь. В частности, на переднем плане изображен сам ровер — УХФ-антенна для связи со спутниками и ребристый радиоизотопный термоэлектрический генератор, который обеспечивает Curiosity бесперебойной энергией на протяжении почти 14 земных лет.

Также на фото видны следы колес марсохода, уходящие вдаль — к нижним склонам горы Шарп высотой 5 км в кратере Гейл. Далекий край кратера едва виден на горизонте. Напомним, что команда миссии уже готовила памятный снимок в подобном стиле в ноябре 2021 года.

Продолжение научной миссии

Аппарат, отправившийся на Красную планету в августе 2012 года, изначально был рассчитан на 1 марсианский год (около 687 земных суток). Однако он проработал гораздо дольше запланированного срока, превзойдя все ожидания, и продолжает активно проводить научные исследования по сей день.

В настоящее время Curiosity медленно поднимается по склонам горы Шарп. Слои этой горы хранят секреты перехода климата Марса от влажного периода к сухому. Согласно ближайшим планам специалистов, в будущем предстоит более глубокое изучение отложений, богатых сульфатами, которые сформировались в период постепенного исчезновения воды в кратере.