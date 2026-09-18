Марсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований Марса

·34·Технологии
Марсоход Curiosity отметил 5000-й сол исследований Марса

Знаменитый марсоход NASA Curiosity успешно завершил свой 5000-й сол (марсианские сутки) на поверхности Красной планеты. В честь этой важной даты космическое агентство опубликовало специальную «открытку», снятую самим ровером и оформленную особым образом, сообщает иксбт.ком. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, памятный снимок был сделан с помощью двух черно-белых навигационных камер из одной точки рядом с грядой под названием «Чоколатал». Первый кадр был запечатлен утром 30 августа текущего года, а второй — вечером 2 сентября. Специалисты объединили эти кадры и раскрасили их вручную: голубые оттенки отражают утреннее время, а желтые — свет после полудня.

Детали исторического кадра

На этом снимке отчетливо видны как сама техника, так и пройденный ею долгий путь. В частности, на переднем плане изображен сам ровер — УХФ-антенна для связи со спутниками и ребристый радиоизотопный термоэлектрический генератор, который обеспечивает Curiosity бесперебойной энергией на протяжении почти 14 земных лет.

Также на фото видны следы колес марсохода, уходящие вдаль — к нижним склонам горы Шарп высотой 5 км в кратере Гейл. Далекий край кратера едва виден на горизонте. Напомним, что команда миссии уже готовила памятный снимок в подобном стиле в ноябре 2021 года.

Продолжение научной миссии

Аппарат, отправившийся на Красную планету в августе 2012 года, изначально был рассчитан на 1 марсианский год (около 687 земных суток). Однако он проработал гораздо дольше запланированного срока, превзойдя все ожидания, и продолжает активно проводить научные исследования по сей день.

В настоящее время Curiosity медленно поднимается по склонам горы Шарп. Слои этой горы хранят секреты перехода климата Марса от влажного периода к сухому. Согласно ближайшим планам специалистов, в будущем предстоит более глубокое изучение отложений, богатых сульфатами, которые сформировались в период постепенного исчезновения воды в кратере.

CuriosityMarsNASAКосмосНаука
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Система OpenAI была взломана с помощью нейросети AnthropicСистема OpenAI была взломана с помощью нейросети AnthropicСегодня, 19:21Xiaomi продемонстрировала работу автономного умного завода с помощью системы иБраинXiaomi продемонстрировала работу автономного умного завода с помощью системы иБраинСегодня, 18:59К концу 2025 года 89% научных статей содержат следы искусственного интеллектаК концу 2025 года 89% научных статей содержат следы искусственного интеллектаСегодня, 18:23Xiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посудыXiaomi представила новую посудомоечную машину на 20 комплектов посудыСегодня, 17:54Oppo представила новую операционную систему КолорОС 17Oppo представила новую операционную систему КолорОС 17Сегодня, 17:26Смартфон Honor Кс9е Pro представлен с аккумулятором 11 000 мА·чСмартфон Honor Кс9е Pro представлен с аккумулятором 11 000 мА·чСегодня, 16:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана