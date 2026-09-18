В Европе создан новый альянс К8: Зеленский объявил о формате из 8 государств

·61·Мир
В Европе создан новый альянс К8: Зеленский объявил о формате из 8 государств

На геополитической арене Восточной и Центральной Европы начала работу новая дипломатическая и экономическая структура, направленная на изменение баланса региональных сил. Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о запуске нового международного блока — формата «Карпатская восьмерка» (К8). Этот стратегический альянс призван объединить Украину и ее непосредственных европейских соседей — Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а через них и весь Европейский Союз — на единой платформе сотрудничества.

18 сентября на историческом первом саммите К8, который прошел в Ивано-Франковской области Украины, лично приняли участие премьер-министр Польши Дональд Туск, а также президенты Сербии и Румынии Александр Вучич и Никушор Дан. Однако мероприятие не обошлось без дипломатического демарша и интриг: премьер-министр Словакии Роберт Фицо, всего за день до саммита заявивший о поездке в Украину, неожиданно отменил визит и не приехал на встречу; по данным «Европейской правды», Братислава участвует в саммите на гораздо более низком дипломатическом уровне. Тем не менее, форум охватил масштабный бизнес: в нем участвуют около 550 представителей крупного бизнеса, и по итогам ожидается подписание инвестиционных и торговых сделок ровно на 1 миллиард евро.

Итак, какие геополитические цели преследует «Карпатская восьмерка», по какой причине Роберт Фицо отказался приезжать на саммит и как новый формат К8 изменит европейскую архитектуру безопасности?

«8 государств и 4 стратегических столпа»: основные направления формата К8

Основные детали «Карпатской восьмерки», представленные Зеленским:

  • 8 государств-участников: Украина, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия;

  • 4 основных фронта сотрудничества: Члены блока планируют создать единую цепь по региональной безопасности, энергетической безопасности и независимости, транспортной логистике и трансграничной экономике;

  • Интеграция регионов и общин: Формат развивает прямые связи не только глав государств, но и приграничных областей и местных общин, расположенных в Карпатском регионе;

  • Мост с Европейским Союзом: Поскольку большинство членов К8 являются странами ЕС, структура станет инструментом ускорения полной интеграции Украины в европейскую инфраструктуру.

«1 миллиард евро и 550 бизнес-гигантов»: саммит в Ивано-Франковске в цифрах

Экономические показатели первого учредительного саммита:

  • Около 550 представителей бизнеса: В рамках саммита проходит крупный бизнес-форум с участием крупнейших предприятий региона, инвестиционных фондов и производителей;

  • Пакет на 1 миллиард евро: По итогам переговоров будет подписан пакет соглашений на сумму 1 млрд евро по расширению логистических коридоров, объединению энергетических сетей и стимулированию взаимной торговли;

  • Ряд топ-лидеров: Личный приезд премьер-министра Польши Дональда Туска, сербского лидера Александра Вучича и президента Румынии Никушора Дана доказал высокий политический статус, приданный структуре.

«Неявка Фицо и закулисные противоречия»: Дипломатический анализ

Выводы международных политологов о новом формате К8 и скандалах на саммите:

  • Позиция Роберта Фицо: Отказ премьер-министра Словакии от участия в саммите в последний момент расценивается как связанный со сложными аспектами отношений Братиславы с Киевом и интересами страны в вопросах энергетики с Россией;

  • Фактор Венгрии и Сербии: Привлечение к этой структуре Венгрии, часто занимающей альтернативную позицию в Европейском Союзе, и не входящей в блок Сербии показывает стремление дипломатии Зеленского создавать новые площадки для компромиссов;

  • Новая гегемония Центральной Европы: Этот союз, появляющийся по инициативе Польши и Украины, может стать мощным экономическим и оборонным хабом, заменяющим традиционные форматы, такие как «Веймарский треугольник» или «Вышеградская четверка».

Запуск «Карпатской восьмерки» становится одной из крупнейших региональных инициатив стран Центральной и Восточной Европы на пути укрепления безопасности и трансграничной экономики перед лицом общих угроз.

Как вы думаете, сможет ли формат «Карпатская восьмерка» (К8) стать новым независимым центром силы внутри Европейского Союза? Как личное отсутствие премьер-министра Словакии Роберта Фицо на саммите повлияет на будущую солидарность этого нового альянса? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этих горячих геополитических изменений в Европе со всеми любителями международной политики и друзьями!

Карпатская восьмеркаСаммит C8Владимир ЗеленскийПремьер-министр Польши Дональд Туск
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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