На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде накал борьбы достигает своего пика. Матчи 3-го тура, состоявшиеся 18 сентября, стали для сборных Узбекистана настоящим испытанием на стойкость и тактическим сражением: в течение дня наши представители одержали четыре победы и потерпели поражение в двух встречах. В центральном противостоянии среди мужчин основной состав Узбекистана (Узбекистан-1) уверенно со счетом 3:1 победил одну из сильнейших команд Европы — сборную Австрии. Если на 1-й и 2-й досках Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью с Кирилом Алексеенко, а Нодирбек Якуббоев — с Лукасом Доцером, то гроссмейстеры на 3-й и 4-й досках продемонстрировали истинное мастерство: Жавохир Синдаров одолел Феликса Блохбергера, а Мухиддин Мадаминов взял верх над Константином Пейрером, принеся команде ценную победу.

Главные фавориты соревнования также завершили 3-й тур без потерь: сборная США обыграла Данию со счетом 2,5:1,5, команда Индии — Италию со счетом 3:1, а Китай — Болгарию со счетом 3,5:0,5. В женских баталиях команда Узбекистана-1 также идет в числе лидеров благодаря важной победе над Индонезией со счетом 3:1. Олимпиада продлится до 27 сентября, а матчи следующего, решающего 4-го тура пройдут 19 сентября. Итак, какое психологическое преимущество придало команде выступление Синдарова и Мадаминова на досках,ковыковы каковы результаты наших резервных команд и какие гранды ждут наших представителей в 4-м туре 19 сентября?

«Триумф со счетом 3:1 и ключевой удар Синдарова»: Детали матча Узбекистан-1 — Австрия

Хроника важного противостояния мужской сборной в 3-м туре:

1-я доска: Нодирбек Абдусатторов — Кирил Алексеенко (0,5 : 0,5): На первой доске Узбекистана шла сложная позиционная борьба, и партия завершилась вничью;

2-я доска: Нодирбек Якуббоев — Лукас Доцер (0,5 : 0,5): Якуббоев активно действовал против соперника и поделил очки;

3-я доска: Жавохир Синдаров — Феликс Блохбергер (1 : 0): Синдаров белыми фигурами провел агрессивную комбинацию и заставил соперника признать поражение;

4-я доска: Мухиддин Мадаминов — Константин Пейрер (1 : 0): Мухиддин хладнокровно сыграл в эндшпиле, установив общий счет матча 3:1.

Все фронты хозяев: Резервные команды и женские матчи

Результаты 3-го тура остальных составов Узбекистана:

Узбекистан-2 (мужчины): В упорнейшей борьбе против сборной Германии потерпел обидное поражение со счетом 1,5 : 2,5;

Узбекистан-3 (мужчины): Добился крупной и уверенной победы над представителями Марокко со счетом 3,5 : 0,5;

Узбекистан-1 (женщины): Обыграл сборную Индонезии со счетом 3:1 (Афруза Хамдамова и Гулрухбегим Тохиржонова сыграли вничью, Умида Омонова и Нилуфар Имомкозиева одержали победы);

Узбекистан-2 (женщины): Уступил опытной женской сборной Испании со счетом 1:3;

Узбекистан-3 (женщины): Разгромил Саудовскую Аравию «в сухую» со счетом 4:0.

Шаги мировых грандов: Шествие США, Индии и Китая

Борьба среди других фаворитов Олимпиады:

США — Дания (2,5 : 1,5): Американские гроссмейстеры с минимальным отрывом сломили сопротивление скандинавских соперников;

Индия — Италия (3 : 1): Шахматисты из Индии не оставили итальянцам никаких шансов и занимают верхние строчки;

Китай — Болгария (3,5 : 0,5): Китайцы одержали практически безоговорочную победу над сильной Болгарией, показав, что являются серьезными претендентами на чемпионство.

Перспективы турнира и интрига 4-го тура 19 сентября

Анализ экспертов и шахматных специалистов после 3-го тура:

Преимущество формата хозяев: Узбекистан, выступая сразу тремя командами, успешно обеспечивает молодым талантам приобретение опыта на большой арене;

Медальная гонка накаляется: Стремление Узбекистана, США, Индии и Китая вперед без потерь предвещает начало «водоворота очных противостояний» в 4-м и 5-м турах;

4-й тур 19 сентября: В завтрашнем туре сборную Узбекистана-1 ждет серьезное испытание против еще одного мощного представителя мирового рейтинга.

Проходящая на древней самаркандской земле 46-Всемирная шахматная олимпиада объединяет в одной точке лучших интеллектуалов мира, еще раз доказывая глобальную гегемонию узбекских шахмат.

Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана-1 во главе с Нодирбеком Абдусатторовым и Жавохиром Синдаровым обойти супергрантов вроде США и Индии и завоевать чемпионский титул на Олимпиаде в Самарканде? Какой ход и какой счет вы ждете от наших представителей в 4-м туре 19 сентября? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого грандиозного шахматного праздника, проходящего в нашей стране, со всеми любителями шахмат и друзьями!