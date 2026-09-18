Зинедин Зидан рассказал о тактических планах в сборной Франции и Килиане Мбаппе

Вступив в должность главного тренера сборной Франции, Зинедин Зидан объявил свой первый состав и раскрыл тактические планы относительно главной звезды команды Килиана Мбаппе, а также поделился взглядами на статус капитана. Как сообщает Goal.com, легендарный специалист подтвердил, что нападающий останется капитаном команды, и высказал свое мнение о его позиции на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно данным RMC Sport, во время объявления первого состава из 24 футболистов на предстоящие матчи Лиги наций, Зинедин Зидан сообщил, что Килиан Мбаппе сохранит капитанскую повязку. При этом опытный тренер намекнул, что предпочел бы видеть звездного форварда не в центре, а на другой позиции.

Тактические изменения и игра на фланге

На пресс-конференции новый главный тренер также остановился на пяти новых именах в составе и высоко оценил способность Мбаппе играть в любой точке линии атаки. По его словам, сам футболист неоднократно подчеркивал, что может действовать на всех трех позициях в нападении.

«Он способен играть на всех трех позициях в атаке, и он сам об этом говорил. Но, например, мне очень нравится его игра на левом фланге», — подчеркнул Зинедин Зидан в беседе с журналистами.

Действия в обороне и реакция на критику

Помимо позиционных перестановок, на пресс-конференции обсуждалась и оборонительная активность Килиана Мбаппе. После его последнего трансфера в Реал Мадрид показатели участия нападающих в защите стали предметом жарких дискуссий в Испании.

Зинедин Зидан назвал подобную критику необоснованной и открыто заявил, чего ждет от своего капитана на поле. По мнению специалиста, при потере мяча вся команда, включая Килиана, должна отрабатывать, и это не создает никаких проблем.

Дистанция от политики

На пресс-конференции также затрагивались нефутбольные политические темы, включая президентские выборы во Франции 2027 года и недавние спорные ситуации с участием Мбаппе. Однако Зинедин Зидан категорически отказался комментировать эти вопросы.

Он подчеркнул, что посвящает себя исключительно работе на посту главного тренера сборной Франции и не намерен вмешиваться в политические дела. Таким образом, легендарный тренер в очередной раз подтвердил, что сосредоточен только на результатах на зеленом газоне.