Вашингтон официально ввел в действие закон, открывающий путь к самому тяжелому экономическому удару по России и Ирану за последние годы. Президент Дональд Трамп подписал исторический законопроект «Х.Р. 5334», одобренный обеими палатами Конгресса США. Однако экспертов и мировой рынок удивило другое: эти грозные санкции запускаются немедленно, а лишь по единому желанию и личным решением Трампа. Так почему же глава Белого дома получил такие неограниченные полномочия и когда могут быть применены 500-процентные тарифы на российские товары?

Закон «Х.Р. 5334» и безграничные полномочия президента

Администрация Белого дома опубликовала официальную информацию о санкционном документе 2026 года, названном в честь покойного сенатора Линдси Грэма:

Вторичные тарифы: Трамп самостоятельно определяет время и объем введения вторичных тарифов против любого государства мира;

Обход Конгресса: Президент США получил право предоставлять отдельным странам специальные торговые льготы без предварительного согласия Конгресса;

Неавтоматический характер: Санкции и пошлины не запускаются автоматически — они активируются только при «нажатии кнопки» в качестве инструмента дипломатического давления;

Расширение против Ирана: Документ резко усиливает действующие ограничения не только против Москвы, но и против Тегерана.

Отмена санкций в обмен на мирное соглашение

«Закон позволяет Дональду Трампу в случае подписания мирного договора в Украине и полного прекращения боевых действий мгновенно отменить все санкции и тарифы, предусмотренные в данном документе».

Именно этот пункт показывает, что Вашингтон намерен использовать на переговорах с Москвой политику «кнута и пряника».

Тарифы и механизмы наказания (Таблица)

Направление ограничений Установленное максимальное наказание Сфера влияния Государства, покупающие российские нефть и газ Тариф до 100% Применяется на ввоз в США продукции третьих стран, которые продолжают получать энергетические ресурсы из России Прямой импорт из самой России Тариф до 500% Грозная пошлина на все российские товары, ввозимые в США Условие отмены санкций 0% (отмена) В случае заключения мирного договора по Украине и выполнения требований документа

Угроза 500-процентной пошлины и 100-процентных вторичных тарифов стала серьезным сигналом, особенно для глобальных покупателей, приобретающих российскую нефть.

Как вы думаете, действительно ли Трамп запустит эти ужасные 500-процентные тарифы или это просто инструмент дипломатического давления, используемый для того, чтобы быстрее склонить Россию к мирному договору?

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