Трамп ввел жесткие санкции против России и Ирана: В них кроется важная «ловушка»!
Вашингтон официально ввел в действие закон, открывающий путь к самому тяжелому экономическому удару по России и Ирану за последние годы. Президент Дональд Трамп подписал исторический законопроект «Х.Р. 5334», одобренный обеими палатами Конгресса США. Однако экспертов и мировой рынок удивило другое: эти грозные санкции запускаются немедленно, а лишь по единому желанию и личным решением Трампа. Так почему же глава Белого дома получил такие неограниченные полномочия и когда могут быть применены 500-процентные тарифы на российские товары?
Закон «Х.Р. 5334» и безграничные полномочия президента
Администрация Белого дома опубликовала официальную информацию о санкционном документе 2026 года, названном в честь покойного сенатора Линдси Грэма:
Вторичные тарифы: Трамп самостоятельно определяет время и объем введения вторичных тарифов против любого государства мира;
Обход Конгресса: Президент США получил право предоставлять отдельным странам специальные торговые льготы без предварительного согласия Конгресса;
Неавтоматический характер: Санкции и пошлины не запускаются автоматически — они активируются только при «нажатии кнопки» в качестве инструмента дипломатического давления;
Расширение против Ирана: Документ резко усиливает действующие ограничения не только против Москвы, но и против Тегерана.
Отмена санкций в обмен на мирное соглашение
«Закон позволяет Дональду Трампу в случае подписания мирного договора в Украине и полного прекращения боевых действий мгновенно отменить все санкции и тарифы, предусмотренные в данном документе».
Именно этот пункт показывает, что Вашингтон намерен использовать на переговорах с Москвой политику «кнута и пряника».
Тарифы и механизмы наказания (Таблица)
Направление ограничений
Установленное максимальное наказание
Сфера влияния
Государства, покупающие российские нефть и газ
Тариф до 100%
Применяется на ввоз в США продукции третьих стран, которые продолжают получать энергетические ресурсы из России
Прямой импорт из самой России
Тариф до 500%
Грозная пошлина на все российские товары, ввозимые в США
Условие отмены санкций
0% (отмена)
В случае заключения мирного договора по Украине и выполнения требований документа
Угроза 500-процентной пошлины и 100-процентных вторичных тарифов стала серьезным сигналом, особенно для глобальных покупателей, приобретающих российскую нефть.
Как вы думаете, действительно ли Трамп запустит эти ужасные 500-процентные тарифы или это просто инструмент дипломатического давления, используемый для того, чтобы быстрее склонить Россию к мирному договору?
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