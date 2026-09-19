Ужасная ошибка Пентагона: попали ли секретные технологии F-35 в руки Китая?

·10·Мир
Ужасная ошибка Пентагона: попали ли секретные технологии F-35 в руки Китая?

Вокруг самого дорогого и высокотехнологичного проекта оборонной системы США — истребителя 5-го поколения F-35 — разразился международный скандал! Партия сверхсекретных деталей, отправленная через Тихий океан в Соединенные Штаты для ремонта самолета, не дошла до места назначения и неожиданно оказалась в подконтрольном Пекину Гонконге. Пентагон официально подтвердил, что эти компоненты не прибыли в США, а Конгресс начал экстренное расследование. Итак, какую уникальную технологию могла получить китайская разведка и является ли это случайностью или специальным планом?

Секрет стелс-технологии: что пропало?

Как сообщает издание Политико, инцидент произошел этим летом, и пропавшие детали — это не просто запчасти:

  • Радиопоглощающее покрытие: Пропавшая деталь относится к фонарю кабины пилота истребителя F-35;

  • Секретный акриловый слой: Эта деталь покрыта специальным слоем, делающим самолет невидимым для радаров (стелс), состав которого является государственной тайной;

  • Сложный маршрут: Запчасти были отправлены компанией-посредником из Австралии в США, однако груз подозрительным образом оказался в аэропорту Гонконга;

  • Неизвестная судьба: На данный момент остается неизвестным, в чьих руках находятся эти уникальные детали и где они хранятся.

Паника в Конгрессе: скопирует ли Пекин секреты?

«Неизвестно, почему оборудование было перенаправлено по этому маршруту или в чьих руках оно находится сейчас. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в Пентагоне и Конгрессе, поскольку Китай мог получить доступ к важнейшей скрытой технологии США».

Члены Конгресса подвергают резкой критике не только этот инцидент, но и решение США продать истребители F-35 Саудовской Аравии. Причина в том, что тесные экономические и военные связи Эр-Рияда с Пекином еще больше повышают риск утечки американских технологий в Китай.

Беспорядок в логистике и статистика пропаж

Инцидент / Критерий

Детали и официальные факты

Пропавшее оборудование

Фонарь кабины F-35 со специальным радиопоглощающим покрытием

Отправитель и пункт назначения

Из Австралии в США (через Тихий океан), но доставлено в Гонконг

Основной производитель

Корпорация Lockheed Martin

Шокирующая статистика (отчет за 2023 год)

За последние 5 лет более 1 миллиона деталей F-35 были утеряны или списаны

Принятые меры

Пентагон и Конгресс США начали специальную проверку и расследование

По мнению военных экспертов, если китайские инженеры смогут определить состав стелс-покрытия с помощью лабораторного анализа, это может стать тяжелым ударом по превосходству США в воздухе.

Как вы думаете, то, что детали самого дорогого истребителя в мире оказались прямо в Гонконге — это случайная логистическая ошибка или успешная операция китайских спецслужб?

Оставляйте свои предположения в комментариях и делитесь этой нашумевшей историей, перерастающей в международный военный конфликт, с друзьями через Telegram!

F-35ПентагонLockheed MartinГонконг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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