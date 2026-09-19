Ужасная ошибка Пентагона: попали ли секретные технологии F-35 в руки Китая?
Вокруг самого дорогого и высокотехнологичного проекта оборонной системы США — истребителя 5-го поколения F-35 — разразился международный скандал! Партия сверхсекретных деталей, отправленная через Тихий океан в Соединенные Штаты для ремонта самолета, не дошла до места назначения и неожиданно оказалась в подконтрольном Пекину Гонконге. Пентагон официально подтвердил, что эти компоненты не прибыли в США, а Конгресс начал экстренное расследование. Итак, какую уникальную технологию могла получить китайская разведка и является ли это случайностью или специальным планом?
Секрет стелс-технологии: что пропало?
Как сообщает издание Политико, инцидент произошел этим летом, и пропавшие детали — это не просто запчасти:
Радиопоглощающее покрытие: Пропавшая деталь относится к фонарю кабины пилота истребителя F-35;
Секретный акриловый слой: Эта деталь покрыта специальным слоем, делающим самолет невидимым для радаров (стелс), состав которого является государственной тайной;
Сложный маршрут: Запчасти были отправлены компанией-посредником из Австралии в США, однако груз подозрительным образом оказался в аэропорту Гонконга;
Неизвестная судьба: На данный момент остается неизвестным, в чьих руках находятся эти уникальные детали и где они хранятся.
Паника в Конгрессе: скопирует ли Пекин секреты?
«Неизвестно, почему оборудование было перенаправлено по этому маршруту или в чьих руках оно находится сейчас. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в Пентагоне и Конгрессе, поскольку Китай мог получить доступ к важнейшей скрытой технологии США».
Члены Конгресса подвергают резкой критике не только этот инцидент, но и решение США продать истребители F-35 Саудовской Аравии. Причина в том, что тесные экономические и военные связи Эр-Рияда с Пекином еще больше повышают риск утечки американских технологий в Китай.
Беспорядок в логистике и статистика пропаж
Инцидент / Критерий
Детали и официальные факты
Пропавшее оборудование
Фонарь кабины F-35 со специальным радиопоглощающим покрытием
Отправитель и пункт назначения
Из Австралии в США (через Тихий океан), но доставлено в Гонконг
Основной производитель
Корпорация Lockheed Martin
Шокирующая статистика (отчет за 2023 год)
За последние 5 лет более 1 миллиона деталей F-35 были утеряны или списаны
Принятые меры
Пентагон и Конгресс США начали специальную проверку и расследование
По мнению военных экспертов, если китайские инженеры смогут определить состав стелс-покрытия с помощью лабораторного анализа, это может стать тяжелым ударом по превосходству США в воздухе.
Как вы думаете, то, что детали самого дорогого истребителя в мире оказались прямо в Гонконге — это случайная логистическая ошибка или успешная операция китайских спецслужб?
Оставляйте свои предположения в комментариях и делитесь этой нашумевшей историей, перерастающей в международный военный конфликт, с друзьями через Telegram!
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