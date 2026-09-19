В Европе вновь обострились дискуссии по безопасности вокруг российско-украинской войны. С одной стороны, некоторые европейские политики иначе оценивают политику, связанную с Москвой. С другой стороны, премьер-министр Польши Дональд Туск, опираясь на данные разведки, предупредил об угрозе возможных гибридных атак на государства, поддерживающие Украину.

Эти заявления прозвучали на фоне обсуждений о том, что осенне-зимний период в российско-украинской войне может пройти еще более напряженно.

1. Финляндский политик дал иную оценку действиям России

Финляндский политик Армандо Мема оценил в социальной сети действия России в украинской войне со своей точки зрения.

По его мнению, хотя в Европе некоторые действия Москвы интерпретируются как слабость, это, напротив, можно расценивать как признак силы и терпения.

Мема подчеркнул, что Россия воздерживается от радикальных шагов и проявляет осторожность при принятии решений.

В то же время его резкие заявления о военных возможностях России и ее отношении к другим государствам следует рассматривать как личную политическую позицию.

2. Премьер-министр Польши: конец осени и зима могут стать решающим периодом

17 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме с речью по вопросам безопасности страны.

Он отметил, что, согласно разведывательным данным, конец осени и зима могут стать одним из самых важных периодов в российско-украинской войне за все время. Туск назвал один из сценариев на ближайшие месяцы в качестве наиболее вероятного варианта, однако отметил, что это не единственный возможный исход.

Глава польского правительства выразил обеспокоенность тем, что Россия может усилить свои удары по Украине.

3. Туск высказался о возможных гибридных атаках на страны НАТО

Одним из вопросов, которым было уделено наибольшее внимание в выступлении Туска в Сейме, стала оценка разведки касательно возможных дроновых и ракетных ударов по государствам, помогающим Украине.

По его словам, разведывательные службы оценивают, что среди планов России могут быть гибридные атаки против сторонников Украины, в том числе Польши. Туск также заявил о вероятности того, что подобные инциденты будут преподноситься как «случайные».

Важный аспект: это оценка угроз, опирающаяся на польскую разведку, а не сообщение о подтвержденной атаке со стороны России.

4. Новые дроны также были упомянуты в качестве отдельной угрозы

Туск также отметил, что Россия массово использует в Украине реактивные беспилотники нового типа.

Премьер-министр Польши заявил, что такие аппараты движутся с более высокой скоростью и необходимо усиливать эффективную защиту от них.

Этот вопрос делает еще более актуальными дискуссии в европейских государствах по развитию противовоздушной обороны и систем борьбы с дронами.

5. Польша не намерена сокращать помощь Украине

В настоящее время Варшава заявляет о продолжении поддержки Киева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна готовит для Украины один из крупнейших пакетов военной помощи за все время. Он также подчеркнул, что Польша не намерена сокращать помощь Украине.

А 18 сентября Туск сообщил, что Польша присоединилась к коалиции по противобаллистической обороне вместе с Украиной и другими партнерами.

6. Перед Европой сталкиваются два разных подхода

В текущей ситуации в европейских государствах существуют различные политические взгляды на отношение к российско-украинской войне.

С одной стороны, есть сторонники усиления военной и экономической помощи Украине, а также повышения готовности к потенциальным угрозам со стороны России.

С другой стороны, существуют политические взгляды, подчеркивающие необходимость завершения конфликта дипломатическим путем, предотвращения эскалации и сохранения диалога с Москвой.

По этой причине заявления таких политиков, как Армандо Мема, также рассматриваются как часть более широких политических дебатов в европейском обществе.

Заключение

Последние заявления показывают, что вопрос безопасности в российско-украинской войне становится для Европы все более актуальным.

Дональд Туск оценил конец осени и зиму как критический период войны и обнародовал оценку разведки о возможных гибридных атаках на государства, поддерживающие Украину. Польша же одновременно заявляет о продолжении военной помощи Украине.

В то же время существуют мнения европейских политиков, дающих иную интерпретацию действиям России. Но важно отделять подобные заявления не как факты, а как позицию политиков, их озвучивших.