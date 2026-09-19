«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АКШга топширди, Трамп esa 52-штатни е’лон килди

Карта мира и баланс геополитических сил меняются на наших глазах коренным образом! По вопросу огромного стратегического острова — Гренландии, вызывавшего споры на протяжении многих лет, заключено историческое и неожиданное соглашение. Дания достигла официальной договоренности с Соединенными Штатами и признала, что не способна самостоятельно обеспечить безопасность острова. На этом фоне Дональд Трамп объявил об установлении постоянного военного контроля США над Гренландией и раскрыл планы по приобретению Америкой новых штатов. Итак, на каких условиях Вашингтон получил эту огромную территорию и какую роль здесь сыграла угроза со стороны России и Китая?

Бессилие Копенгагена и громкое заявление Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Фокс Невс открыто объяснил причины, приведшие Данию к такому решению:

Финансовое бессилие: Правительство Дании и Гренландии официально признало, что не обладает необходимыми финансовыми и военными возможностями для защиты острова в случае возникновения военной угрозы;

Постоянное военное право: Теперь США получили полное право разместить свои военные базы и контингент в Гренландии на неограниченный срок;

Защита без расходов: Как подчеркнули Рубио и Трамп, этот масштабный военный проект не станет дополнительным бременем для карманов американских налогоплательщиков.

«Канада станет 51-м штатом, а Гренландия — 52-м!»

«В конце концов, они понимают, что это угрожает и их национальной безопасности. Дания и Гренландия знают, что не смогут защитить себя в случае нападения. Соединенные Штаты способны на это», — заявил Марко Рубио.

А Дональд Трамп в своей сети Truth Social дал понять, что планы еще масштабнее:

«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. Я никогда не собирался превращать Гренландию в 51-й штат. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м штатом. А Венесуэла может стать 53-м».

По словам Трампа, остров уже сейчас окружен подводными и военными кораблями России и Китая, поэтому незамедлительное вторжение США является «вопросом жизни и смерти», чтобы не уступить контроль над Арктикой врагам.

Детали исторического соглашения по Гренландии

Направление Условия соглашения и основные планы Военный статус Армия США устанавливает постоянный и полный контроль безопасности на территории Гренландии Позиция Дании Признала отсутствие возможности самостоятельной защиты и передала контроль Вашингтону Главная геополитическая причина Резкое усиление влияния российских и китайских военных кораблей в Арктике Дальнейшие шаги Немедленное начало строительства новой военной инфраструктуры в нескольких районах острова План расширения Трампа Идея расширения состава США за счет Канады (51-й штат), Гренландии (52-й штат) и Венесуэлы (53-й штат)

Благодаря этому соглашению ни одна страна мира отныне не сможет построить базу или содержать контингент в Гренландии.

Как вы думаете, укрепит ли это решение Дании европейскую безопасность или, наоборот, приблизит угрозу крупного военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике? Как вы смотрите на заявления Трампа о «новых штатах»?

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