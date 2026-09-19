Почему сын Трампа в спешке возвращает свадебный подарок российского миллиардера?!

·84·Мир
Почему сын Трампа в спешке возвращает свадебный подарок российского миллиардера?!

На политической арене США разратился громкий скандал, который может еще больше обострить отношения между Вашингтоном и Москвой! Дорогой «свадебный подарок», сделанный известным российским предпринимателем Умаром Кремлевым для роскошной свадьбы младшего сына президента Дональда Трампа, стал причиной серьезного расследования в Конгрессе. Когда ситуация приобрела опасный оборот, семья Трампа объявила, что срочно вернет эти средства. Какая же политическая угроза на самом деле скрывалась за «щедростью» в 200 тысяч долларов, потраченных на вечеринку на частном острове и фейерверк?

Роскошь на Багамах: щедрость на 200 тысяч долларов

Первые нити конфликта вскрылись после благодарственного поста жены младшего Трампа — Беттины Трамп — в сети Instagram:

  • Аренда частного острова: Российский предприниматель взял на себя расходы по аренде отдельного частного острова на Багамских островах для свадебных торжеств;

  • Пышный фейерверк: Полностью финансировались грандиозный салют и шоу в специальные вечера после свадьбы;

  • Двухдневный праздник: По словам Беттины Трамп, Кремлев «очень щедро» организовал для них «два потрясающих праздничных вечера»;

  • Сумма расходов: По подсчетам СМИ, эта щедрость обошлась примерно в 200 тысяч долларов США.

Комментарий Дональда Трампа: «Он все вернет!»

«Это абсолютно разрешено, и многие устраивают вечеринки, но, насколько я понимаю, он вернул ему деньги... Услышав об этой истории, я спросил его, и он ответил: “Нет, папа, я им всё верну”. Это было некоторое время назад, так что я слышал, что он платит», — сказал Дональд Трамп на официальном брифинге.

Хотя глава США подчеркнул, что в таком подарке нет никаких признаков нарушения закона или преступления, тот факт, что семья принялась срочно возвращать эти деньги, лишь усиливает подозрения.

Расследование Конгресса и политический удар

Детали конфликта

Статус и анализ

Даритель

Российский предприниматель Умар Кремлев

Получатели

Младший сын и невестка Дональда Трампа (Беттина Трамп)

Направление расходов

Частный остров на Багамах и фейерверк (примерно $200 000)

Начатый процесс

Конгресс США ведет официальное расследование по поводу этого вечера (Аксиос)

Принятое решение

Сын президента был вынужден полностью вернуть средства

Представители Конгресса расценивают столь крупный финансовый подарок от российского предпринимателя семье из Белого дома как попытку скрытого политического влияния.

Как вы считаете, стоят ли за этими 200 тысячами долларов, преподнесенными как простой свадебный подарок, крупные политические интересы, или это просто раздувание со стороны оппозиции? Что стало причиной того, что семья Трампа в спешке вернула деньги?

Оставляйте свои мысли в комментариях и отправляйте этот горячий политический скандал вокруг США и России друзьям через Telegram!

Дональд ТрампУмар КремлевБагамские островаКонгресс США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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