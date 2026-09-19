Стала раскрыта тайна долголетия 112-летнего мужчины

Самый пожилой мужчина в Европе Витантонио Ловалло скончался в возрасте 112 лет и 171 дня. Ловалло, известный по прозвищу «Зитон», ушел из жизни 15 сентября в итальянском городе Авильано.

Согласно официальным данным, он родился 28 марта 1914 года в деревне Сарнелли близ Авильано. С 16 лет Ловалло работал пастухом.

Своей будущей женой он также познакомился в деревне. Женщина приехала в Сарнелли для восстановления после плеврита. Пара поженилась в 1936 году и вырастила четверых детей: Лючия родилась в 1938 году, Винченцо — в 1940-м, Мария — в 1946-м и еще один сын — в 1952-м.

Однако через несколько месяцев после рождения Винченцо скончался от менингита. Супруга же Ловалло умерла от лейкемии в 2015 году в возрасте 98 лет.

Во время Второй мировой войны Ловалло был отправлен на фронт и в 1943 году взят в плен немецкими войсками в Греции.

Сначала его содержали на острове Родос, а затем увезли в Германию. Там он находился в лагере Шталаг ВИИИ К и был освобожден советскими войсками в мае 1945 года. В период плена его заставляли выполнять тяжелые физические работы, такие как строительство железных дорог.

Вернувшись на родину, Ловалло работал погонщиком мула и на протяжении десятилетий трудился на земле.

После смерти Микеле Чикоры 31 марта 2024 года Ловалло стал самым пожилым живущим мужчиной в Италии. Он также стал первым мужчиной из региона Базиликата, дожившим до 110 лет.

После кончины румына Илие Чокана 27 мая 2026 года Ловалло получил статус самого пожилого живущего мужчины в Европе.

В 103 года он рассказал о секрете долголетия

В 103 года Ловалло назвал главной причиной своего долголетия здоровый и размеренный образ жизни.

Интересно, что и в этом возрасте он мог работать мотыгой и секатором для винограда. Ловалло жил в деревне и продолжал трудиться до 106 лет. Он пас овец, ухаживал за виноградниками и полями. Позже он занимался только разведением кроликов и кур.

Он никогда не получал водительские права и не интересовался ездой на велосипеде. По деревне передвигался в основном с помощью мула.

Члены семьи рассказывали, что его режим питания был близок к средиземноморскому. В его рационе было много бобовых, выращенных местными жителями фруктов и овощей.

Даже перешагнув 100-летний рубеж, он выпивал за едой бокал вина собственного приготовления. Годами его основным лекарством были ежедневный прием аспирина и нескольких пищевых добавок.

Ловалло сохранял независимость и в старости. Сообщается, что он даже сам брился до 109 лет.

Его внучка Сара Ловалло рассказала представителям итальянских СМИ об отношении дедушки к жизни.

«Мой дедушка любил свою землю и всегда цел жизнь», — сказала она.

Ловалло вел дневник даже в годы военного плена. В одной из записей он отметил, что пережил те дни с большим трудом, но затем сделал выбор в пользу жизни.

Церемония прощания с Ловалло прошла 17 сентября в Сарнелли, после чего он был похоронен в Лагопесоле.

После его смерти 111-летний португалец Жоаким Варела стал старейшим известным живущим мужчиной на европейском континенте.