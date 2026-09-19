Женщина зарабатывает до 100 тысяч долларов в год на профессиональных объятиях

Элла Лав, проживающая в Нью-Йорке (США), отказалась от преподавательской деятельности и запустила услугу профессиональных объятий. По ее словам, на этой деятельности в хорошие годы она зарабатывает до 100 тысяч долларов.

51-летняя Элла Лав в течение 13 лет преподавала изобразительное искусство в государственных школах Нью-Йорка. В 2017 году она узнала о профессиональных объятиях, прошла специальный онлайн-курс и сначала начала эту работу в качестве подработки. Спустя шесть месяцев она бросила учительство и полностью погрузилась в эту сферу.

В настоящее время она берет 150 долларов за часовой сеанс объятий. По ее словам, обычно она работает около трех часов в день. Если ее годовой доход в среднем составляет 60 тысяч долларов, то в удачные годы этот показатель достигает 100 тысяч долларов.

Лав подчеркнула, что ее услуги не связаны с романтическими или интимными отношениями, а с клиентами проводятся предварительные беседы с установлением четких правил и личных границ. По ее словам, некоторые клиенты пользуются такими услугами просто потому, что нуждаются в физической близости и общении.

Она отметила, что подобные сеансы дают некоторым людям возможность почувствовать безопасную физическую близость, основанную на взаимном согласии. Лав заявила, что строго соблюдает профессиональные границы при работе с клиентами.