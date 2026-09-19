Honor представила ультракомпактную рабочую станцию Tiangong АКсБ35 для искусственного интеллекта

Рынок компактных устройств пополнился рабочей станцией совершенно нового уровня мощности. Компания Honor официально анонсировала новую линейку компактных компьютеров под названием Tiangong АКсБ35, предназначенных для разработки и запуска систем искусственного интеллекта непосредственно на локальном устройстве. По данным иксбт.ком, самая продвинутая модель в этой серии демонстрирует сверхвысокую вычислительную мощность при объеме корпуса всего 2 литра. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самый мощный представитель новой линейки, модель АКсБ35 Ultra, базируется на передовой платформе NVIDIA RTX Spark и оснащен 128 GB объединенной памяти. Производитель заявляет, что данная система способна обеспечить производительность до 1 петафлопса в вычислениях ФП4. Столь высокие показатели являются важным шагом для специалистов, работающих с искусственным интеллектом и нейросетями, и значительно ускоряют рабочий процесс.

Огромные возможности в маленьком корпусе

Габариты представленного устройства составляют 203 кс 70 кс 192 мм, а его вес — около 1,5 кг. Несмотря на сверхмалый объем, рабочая станция предназначена для запуска больших языковых моделей непосредственно на самом ПК без привязки к облачным сервисам.

Платформа NVIDIA RTX Spark включает в себя современную графическую архитектуру Blackwell RTX и процессорные технологии Граке. Аппаратная конфигурация включает до 6144 ядер КУДА, 20-ядерный процессор Арм и 128 GB объединенной памяти класса ЛПДДР5Кс. По данным Honor, данная система способна успешно запускать модели объемом до 300 миллиардов параметров.

Технические возможности и интерфейсы

Стоит отметить, что возможность практической работы с такими крупными нейросетями напрямую зависит от уровня квантования, объема контекста, используемого программного обеспечения и количества одновременно выполняемых задач. Компьютер оснащен SSD объемом 2 TB, а общее количество слотов M.2 для SSD составляет три. Устройство поддерживает несколько режимов энергопотребления — 55, 85 и 132 Вт, а питание осуществляется через внешний блок мощностью 240 Вт.

Компактное устройство также выделяется богатым набором интерфейсов. В их число входят:

Два порта 10ГбЭ Этернет

Современная беспроводная сеть Wi-Fi 7

Два порта USB4 и четыре порта УСБ-А

HDMI 2.1 и ДисплайПорт 1.4 для подключения мониторов

Расширенная линейка продуктов

Отмечается, что помимо версии Ultra, в серию вошли еще две модели. Модель АКсБ35 Стандард построена на платформе Intel Core Ultra Кс7 358Х, оснащена 64 GB оперативной памяти и SSD на 512 GB, а ее производительность ИИ достигает 180 TOPS. Версия АКсБ35 Pro получила платформу AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB памяти и SSD на 1 TB, демонстрируя производительность до 126 TOPS.

Все модели поддерживают операционные системы Windows 11 и Убунту. Это делает их привлекательным выбором не только для корпоративных пользователей, но и для разработчиков, нуждающихся в полноценной среде Линукс для тестирования и запуска моделей ИИ в локальных условиях. Цена и дата выхода рабочих станций Honor Tiangong АКсБ35 пока не разглашаются.