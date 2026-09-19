Миллиардеры превращаются в бедняков? 590 богачей вылетели из списка Форбес

·53·Мир
Миллиардеры превращаются в бедняков? 590 богачей вылетели из списка Форбес

На мировой финансовой карте произошел невероятный исторический перелом! Новый рейтинг 400 самых богатых американцев от журнала Форбес шокировал всех: ровно 590 магнатов с миллиардными состояниями не смогли попасть в элитный список, потому что по сегодняшним меркам они оказались «слишком бедными».

В то время как 20 самых богатых людей Америки сосредоточили в своих руках ровно 50 процентов всего совокупного богатства в Форбес, Илон Маск продемонстрировал результат, оставляющий экономики целых государств далеко позади. Так за счет чего состояние Маска достигло почти триллиона долларов и почему лауреаты Нобелевской премии называют это страшной угрозой для демократии?

Даже 4,4 миллиарда долларов не хватило: Критерий новой элиты

По данным радиостанции РФМ и УСА Тодай, расслоение среди миллиардеров никогда еще не достигало такого глубокого уровня в истории:

  • «Бедные» миллиардеры: 590 американских миллиардеров не поместились в список 400 богатейших людей;

  • Входной билет: Порог состояния для попадания в рейтинг должен составлять не менее 4,4 миллиарда долларов (в этом году в список добавилось 34 новых лица);

  • Монополия Топ-20: 20 самых богатых граждан США в одиночку владеют половиной (50%) всего капитала из этого престижного списка.

Триллионная цитадель Илона Маска

«Илон Маск занимает первое место в этом списке пятый год подряд. После впечатляющего IPO компании SpaceX чистая стоимость активов владельцев Tesla и SpaceX оценивается примерно в 900 миллиардов долларов. Это сумма, равная годовому ВВП Швейцарии! По подсчетам Невсвик, Маск стал первым в мире триллионером, а его состояние ровно в два раза превосходит капитал легендарного Джона Д. Рокфеллера».

Профессор Дэвид Ли Уильямс подчеркивает, что состояние Маска составляет 3 процента от общего ВВП США — это значит, что оно в 5 миллионов раз превышает среднее состояние обычной американской семьи. Если сложить этот триллион долларов стопкой из наличных купюр, его высота превысит 1000 километров!

Топ-10 миллиардеров: У кого сколько средств?

Место

Миллиардер

Сфера деятельности / Основные активы

Состояние (в млрд долларов)

1

Илон Маск

Tesla, SpaceX, xAI

~900 млрд $ (триллионер)

2

Джефф Безос

Amazon, Blue Origin

378 млрд $

3

Ларри Пейдж

Google / Alphabet

278 млрд $

4

Майкл Делл

Dell Течнологиес

263 млрд $

5

Сергей Брин

Google / Alphabet

256 млрд $

6

Марк Цукерберг

Meta

212 млрд $

7

Ларри Эллисон

Oracle

204 млрд $

8

Дженсен Хуанг

Nvidia

199 млрд $

9

Стив Балмер

Бывший глава Microsoft

156 млрд $

10

Уоррен Баффет

Беркшире Хатавай

144 млрд $

«Новая олигархия и закат демократии»: Тревога экономистов

Концентрация власти такого уровня в руках нескольких человек вызывает серьезную озабоченность в академических кругах:

«Никогда прежде миллиардеры в США не обладали таким огромным количеством денег и власти, а их влияние на средства массовой информации достигло беспрецедентного уровня. Это колоссальное богатство и влияние представляют серьезную угрозу для открытой демократии», — предупреждает лауреат Нобелевской премии, профессор Пол Кругман.

Под вопросом оказывается то, что Америка, некогда провозглашавшая «равные возможности для всех», теперь превращается в новый олигархический режим, управляемый несколькими супербогачами.

А по вашему мнению, не опасно ли для мира сосредоточение в руках всего одного человека богатства, превышающего бюджет такого государства, как Швейцария? Следует ли ввести более жесткие налоги на богатство в отношении миллиардеров?

Оставляйте свои мнения в комментариях ниже и поделитесь этой нашумевшей статьей, отражающей новые вершины богатства, с друзьями через Telegram!

Илон МаскForbes 400TeslaSpaceX
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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