Миллиардеры превращаются в бедняков? 590 богачей вылетели из списка Форбес
На мировой финансовой карте произошел невероятный исторический перелом! Новый рейтинг 400 самых богатых американцев от журнала Форбес шокировал всех: ровно 590 магнатов с миллиардными состояниями не смогли попасть в элитный список, потому что по сегодняшним меркам они оказались «слишком бедными».
В то время как 20 самых богатых людей Америки сосредоточили в своих руках ровно 50 процентов всего совокупного богатства в Форбес, Илон Маск продемонстрировал результат, оставляющий экономики целых государств далеко позади. Так за счет чего состояние Маска достигло почти триллиона долларов и почему лауреаты Нобелевской премии называют это страшной угрозой для демократии?
Даже 4,4 миллиарда долларов не хватило: Критерий новой элиты
По данным радиостанции РФМ и УСА Тодай, расслоение среди миллиардеров никогда еще не достигало такого глубокого уровня в истории:
«Бедные» миллиардеры: 590 американских миллиардеров не поместились в список 400 богатейших людей;
Входной билет: Порог состояния для попадания в рейтинг должен составлять не менее 4,4 миллиарда долларов (в этом году в список добавилось 34 новых лица);
Монополия Топ-20: 20 самых богатых граждан США в одиночку владеют половиной (50%) всего капитала из этого престижного списка.
Триллионная цитадель Илона Маска
«Илон Маск занимает первое место в этом списке пятый год подряд. После впечатляющего IPO компании SpaceX чистая стоимость активов владельцев Tesla и SpaceX оценивается примерно в 900 миллиардов долларов. Это сумма, равная годовому ВВП Швейцарии! По подсчетам Невсвик, Маск стал первым в мире триллионером, а его состояние ровно в два раза превосходит капитал легендарного Джона Д. Рокфеллера».
Профессор Дэвид Ли Уильямс подчеркивает, что состояние Маска составляет 3 процента от общего ВВП США — это значит, что оно в 5 миллионов раз превышает среднее состояние обычной американской семьи. Если сложить этот триллион долларов стопкой из наличных купюр, его высота превысит 1000 километров!
Топ-10 миллиардеров: У кого сколько средств?
Место
Миллиардер
Сфера деятельности / Основные активы
Состояние (в млрд долларов)
1
Илон Маск
~900 млрд $ (триллионер)
2
Джефф Безос
Amazon, Blue Origin
378 млрд $
3
Ларри Пейдж
Google / Alphabet
278 млрд $
4
Майкл Делл
Dell Течнологиес
263 млрд $
5
Сергей Брин
Google / Alphabet
256 млрд $
6
Марк Цукерберг
Meta
212 млрд $
7
Ларри Эллисон
Oracle
204 млрд $
8
Дженсен Хуанг
Nvidia
199 млрд $
9
Стив Балмер
Бывший глава Microsoft
156 млрд $
10
Уоррен Баффет
Беркшире Хатавай
144 млрд $
«Новая олигархия и закат демократии»: Тревога экономистов
Концентрация власти такого уровня в руках нескольких человек вызывает серьезную озабоченность в академических кругах:
«Никогда прежде миллиардеры в США не обладали таким огромным количеством денег и власти, а их влияние на средства массовой информации достигло беспрецедентного уровня. Это колоссальное богатство и влияние представляют серьезную угрозу для открытой демократии», — предупреждает лауреат Нобелевской премии, профессор Пол Кругман.
Под вопросом оказывается то, что Америка, некогда провозглашавшая «равные возможности для всех», теперь превращается в новый олигархический режим, управляемый несколькими супербогачами.
А по вашему мнению, не опасно ли для мира сосредоточение в руках всего одного человека богатства, превышающего бюджет такого государства, как Швейцария? Следует ли ввести более жесткие налоги на богатство в отношении миллиардеров?
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