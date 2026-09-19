Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»

·75·Культура
Джахонгир Отажонов открыто назвал черту характера, которая ему в себе не нравится: «Не могу бросить»

Певец Джахонгир Отажонов ответил на вопрос: «Какая черта вашего характера вам не нравится?». Артист дал откровенный ответ, признавшись, что одним из неприятных для себя качеств считает привычку употреблять насвай.

«Мне не нравится, что я употребляю насвай. И бросить не могу», — сказал певец.

Кроме того, у него поинтересовались, учитывая огромный успех его последних двух концертов в Humo Arena, когда он намерен организовать следующее выступление.

«Хоть сейчас могу провести, если у какого-то организатора хватит денег. Думаю, для организаторов это обходится дорого. Меня звали и на осень. Я, честно говоря, работаю за гонорар. У меня есть свой гонорар, я прошу его и больше ни во что не вмешиваюсь. Только приезжаю и выхожу на сцену. Что они будут делать, как продавать билеты, как рекламировать — это не моя забота.

Поэтому многие организаторы, честно говоря, боятся браться. Как только у них будут готовы деньги, милости просим», — ответил Джахонгир Отажонов.

Джахонгир ОтажоновHumo Arenaнасвайконцерты Отажонова
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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