Toyota представила водородный пикап Hilux: он поразил своими преимуществами

Японский автомобильный гигант Toyota подтвердил, что выпустит на рынок пикап Toyota Hilux на водородных топливных элементах к 2028 году. По данным иксбт.ком, ожидается, что эта модель станет первым среднеразмерным водородным пикапом, который получит коммерческий успех на европейском рынке. Новый автомобиль смог превзойти традиционные аккумуляторные электромобили по всем основным техническим показателям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно заявленным целевым показателям, водородный Toyota Hilux способен проехать до 400 километров на одной заправке. Он также обладает возможностью буксировки груза массой до 2,5 тонн, а для заполнения водородных баков требуется всего 5 минут. Для сравнения, полностью электрический Hilux проезжает всего 257 километров, тянет 2 тонны груза и тратит полчаса на зарядку аккумулятора с 10 до 80 процентов. По всем показателям, важным для рабочего пикапа, водородная технология демонстрирует явное преимущество.

Технические характеристики и испытания

Силовая установка этой модели близка к системе легкового автомобиля Toyota Мираи. Блок из 330 топливных элементов, расположенный над передней осью, питает энергией электродвигатель мощностью 134 kW на задних колесах. Благодаря финансированию правительства Великобритании, 10 прототипов, собранных на заводе Toyota в 2024 году, перевозили 7,8 кг водорода в трех баках внутри рамы и, как ожидалось, показывали запас хода до 600 километров. Однако цели для серийного производства были установлены несколько более умеренными, а цена, как ожидается, будет объявлена позже.

Тем не менее, главной проблемой этого перспективного проекта является инфраструктура. В настоящее время в Европе и Великобритании насчитывается 1,16 миллиона общественных зарядных станций для электромобилей, тогда как количество водородных заправочных станций составляет всего 179. Более того, сеть, предназначенная для легковых автомобилей, стремительно сокращается. Количество станций с диспенсерами на 700 бар сократилось со 108 до 32 в период с 2023 по май 2025 года.

Изменение инфраструктуры

В то же время количество станций, предназначенных для грузовиков и автобусов, увеличилось с 50 до 129. Например, только в Германии в 2025 году было закрыто 36 станций первого поколения, 22 из которых обслуживали легковые автомобили. Сеть не исчезает, а наоборот, перестраивается, адаптируясь к потребностям других видов транспорта.

Согласно правилам Европейского Союза, к концу 2030 года на основных дорожных сетях должна быть одна водородная станция каждые 200 километров. Каждая из них должна иметь мощность в одну тонну в сутки и как минимум один диспенсер на 700 бар. Эти требования вступают в силу через два года после выхода Toyota Hilux на рынок. Японская компания стремится сделать Европу одним из крупнейших рынков для топливных элементов к 2030 году. С этой целью в Бельгии собираются модули, и в следующем году обещают представить третье поколение стеков, которые увеличат запас хода на 20% при снижении стоимости на треть.