Саудовская Аравия запросила помощь у 7 государств: Ближний Восток на пороге крупного столкновения?

·94·Мир
Саудовская Аравия запросила помощь у 7 государств: Ближний Восток на пороге крупного столкновения?

Ситуация с безопасностью вокруг Королевства Саудовская Аравия, считающегося одной из самых богатых и влиятельных стран Ближнего Востока, приобретает критический характер. Согласно появившимся оперативным и резонансным сведениям, власти Эр-Рияда обратились за экстренной помощью сразу к 7 ведущим странам мира с целью устранения региональных угроз и проблем безопасности. В этот список, наряду с традиционными стратегическими партнерами — США, Великобританией и Францией, ворвались и региональные военные тяжеловесы — Египет и Пакистан.

Однако больше всего экспертов поразил и вызвал настоящий резонанс в международной дипломатии тот факт, что среди адресатов запроса оказались Израиль, не имеющий официальных дипломатических отношений с Саудовской Аравией, и Китай — главный глобальный соперник Вашингтона. По имеющимся данным, этот дипломатический список Эр-Рияда еще не окончательный, и к нему могут добавиться новые государства.

Итак, что заставило Саудовскую Аравию одновременно просить о содействии у Вашингтона, Пекина и даже Тель-Авива, с какой именно страшной угрозой сталкивается Королевство и как этот призыв изменит геополитику региона?

«От Вашингтона до Пекина, Лондона и Тель-Авива»: Список государств, у которых Саудия запросила поддержки

Страны, к которым Королевство обратилось официально, и их геополитический статус:

  • США (Соединенные Штаты Америки): традиционный главный военный союзник Королевства и основной поставщик средств противовоздушной обороны;

  • Великобритания и Франция: две европейские ядерные державы — ключевые партнеры в сфере военной разведки, логистики и высокотехнологичных вооружений;

  • Египет: братское стратегическое государство, обладающее крупнейшей армией в арабском мире и гарантирующее безопасность Красного моря;

  • Пакистан: единственная ядерная держава исламского мира, ключевой щит, связанный с Эр-Риядом тесными военными соглашениями и договорами о безопасности;

  • Израиль: хотя отношения полностью не нормализованы, он является важным посредником в сфере ПВО, радарных систем и разведданных против общих региональных угроз;

  • Китай: государство с растущим экономическим и политическим влиянием на Ближнем Востоке, главный покупатель саудовской нефти и глобальный альтернативный центр;

  • Вероятность расширения списка: в зависимости от развития ситуации Эр-Рияда может расширить географию запросов о помощи за счет других стран.

Союз противоположных полюсов: Почему Израиль и Китай?

Необычные и сенсационные аспекты данного обращения:

  • Дипломатическая сенсация: просьба Саудовской Аравии о помощи у Израиля свидетельствует о том, что многолетние кулуарные контакты по безопасности выходят на открытый уровень;

  • Многовекторная геополитика: одновременное обращение как к США, так и к Китаю является стратегией Эр-Рияда, направленной не только на опору на западные гарантии, но и на использование влияния Пекина на Тегеран и другие силы в регионе;

  • Напряженность в ПВО: на фоне угрозы со стороны дронов, баллистических и крылатых ракет Королевство вынуждено объединять лучшие в мире радиолокационные и оборонительные системы.

Геополитический анализ: О чем беспокоятся эксперты?

Основные выводы экспертов по международной безопасности и политологов в связи с данной ситуацией:

  • Угроза большой войны в регионе: по мнению специалистов, одновременное обращение Саудовской Аравии к 7 государствам указывает на наличие реальной и масштабной военной угрозы инфраструктуре и нефтяным объектам Королевства;

  • Новая архитектура безопасности: потенциальная коалиция противовоздушной обороны с участием США, арабских государств и Израиля может заработать на практике;

  • Международные рынки и нефть: любые волнения на Ближнем Востоке могут привести к резкому скачку цен на нефть на глобальном энергетическом рынке и новой волне кризиса в мировой экономике.

Срочный запрос Саудовской Аравии о помощи у 7 государств — от США до Китая и Израиля — становится решающим сигналом того, что Ближневосточный регион находится на пороге очередной грандиозной геополитической бури.

А как вы думаете, в чем заключается главная опасность, заставившая Саудовскую Аравию одновременно просить помощи у США, Китая и Израиля? Способна ли помощь этих 7 стран предотвратить крупный конфликт в регионе или, напротив, она еще больше осложнит ситуацию? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом резкой геополитической ситуации на Ближнем Востоке со всеми своими друзьями и любителями международной политики!

Саудовская АравияЭр-РиядСШАИзраиль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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