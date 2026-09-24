Добровольно невыплаченный долг привел Лакетти на аукцион

В производстве Яккасарайского районного отдела Бюро принудительного исполнения находится исполнительный документ о взыскании задолженности с должника Р.К. в пользу взыскателя АО «А. И.» на основании исполнительного листа Межрайонного суда по гражданским делам Яккасарайского района от 12 января 2026 года.

В целях обеспечения исполнения данного исполнительного документа государственным исполнителем было изучено имущественное положение должника, а также направлены запросы в соответствующие организации о наличии у него имущества и банковских счетов.

Согласно полученным данным, было выявлено принадлежащее должнику транспортное средство марки «Лакетти», в отношении которого, а также в отношении банковских счетов должника, в установленном законодательством порядке были наложены запреты и ограничения.

Несмотря на это, должник Р.К., несмотря на неоднократные предупреждения государственного исполнителя, не погасил имеющуюся задолженность в добровольном порядке.

В связи с этим, в рамках мер принудительного исполнения, транспортное средство марки «Лакетти», принадлежащее должнику, было арестовано и в установленном порядке выставлено на онлайн-аукцион.

Средства, вырученные от реализации транспортного средства, будут направлены в установленном законодательством порядке в пользу страховой организации-взыскателя для покрытия своевременно не исполненных обязательств должника.

Таким образом, для исполнения обязательств, установленных судебным актом, и обеспечения законных интересов взыскателя принимаются предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.