Добровольно невыплаченный долг привел Лакетти на аукцион

·2·Общество
Добровольно невыплаченный долг привел Лакетти на аукцион

В производстве Яккасарайского районного отдела Бюро принудительного исполнения находится исполнительный документ о взыскании задолженности с должника Р.К. в пользу взыскателя АО «А. И.» на основании исполнительного листа Межрайонного суда по гражданским делам Яккасарайского района от 12 января 2026 года.

В целях обеспечения исполнения данного исполнительного документа государственным исполнителем было изучено имущественное положение должника, а также направлены запросы в соответствующие организации о наличии у него имущества и банковских счетов.

Согласно полученным данным, было выявлено принадлежащее должнику транспортное средство марки «Лакетти», в отношении которого, а также в отношении банковских счетов должника, в установленном законодательством порядке были наложены запреты и ограничения.

Несмотря на это, должник Р.К., несмотря на неоднократные предупреждения государственного исполнителя, не погасил имеющуюся задолженность в добровольном порядке.

В связи с этим, в рамках мер принудительного исполнения, транспортное средство марки «Лакетти», принадлежащее должнику, было арестовано и в установленном порядке выставлено на онлайн-аукцион.

Средства, вырученные от реализации транспортного средства, будут направлены в установленном законодательством порядке в пользу страховой организации-взыскателя для покрытия своевременно не исполненных обязательств должника.

Таким образом, для исполнения обязательств, установленных судебным актом, и обеспечения законных интересов взыскателя принимаются предусмотренные законодательством меры принудительного исполнения.

Яккасарайский межрайонный судР.К.LacettiОнлайн-аукционПринудительное исполнение
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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