БРИКС–2026: Выходы к морю, цифровые платежи и суверенные финансы

На пленарном заседании 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди и участники саммита представили стратегическую дорожную карту, включающую 50 конкретных практических результатов (практикал уткомес) для блока и его государств-партнеров.

В ходе итоговых обсуждений саммита было четко определено несколько ключевых направлений, непосредственно затрагивающих интересы Узбекистана и нашего региона:

Выходы к морю и транспортные коридоры: В рамках саммита отдельно поднимались логистические проблемы государств, не имеющих прямого выхода к морю (ландлокед кунтриес), находящихся внутри континента. Секретарь Министерства иностранных дел Индии Судхакар Далела заявил, что платформа БРИКС полностью поддерживает многостороннее сотрудничество по интеграции с южными коридорами и морскими портами. Это укрепляет на международном уровне стремления Центральной Азии, в частности Узбекистана, получить доступ к рынкам Индии и мира через порт Чабахар и коридор «Север–Юг».

Цифровые платежи и инновационный фонд: В своем выступлении Нарендра Моди предложил интегрировать индийский опыт общенациональной УПИ (единой платежной системы) в инфраструктуру государств-партнеров. Также для поддержки малого и среднего бизнеса и стартапов был создан «БРИКС Стартуп Инноватион Фунд».

Суверенные финансы и продовольственная безопасность: Участники обсуждений на саммите отметили, что единственным способом защиты международной торговли от политического давления и односторонних финансовых ограничений являются прямые расчеты в национальных валютах и создание независимых логистических цепочек.

Эти инициативы, выдвинутые на саммите, в ближайшие годы еще больше ускорят прагматичное сотрудничество в сфере сокращения торговых барьеров, расширения альтернативных транспортных коридоров и цифровых финансов