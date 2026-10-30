Змеи, сворачивающиеся в колесо, удивили ученых (видео)

Необычный способ передвижения мелких змей, обитающих в лесах Юго-Восточной Азии, поразил ученых. Вместо того чтобы спасаться бегством привычным способом, при возникновении опасности они сворачивают тело в форме колеса и катятся вперед. Об этом сообщает Скиенке Невс.

Исследователи с помощью специальных камер засняли передвижение трех видов змей рода Псеудорабдион, обитающих на острове Борнео в Малайзии.

Выяснилось, что змея сначала придает телу С-образную форму, затем перебрасывает хвост через голову вперед и на короткое время оказывается в воздухе. Как только хвост касается земли, она совершает еще один оборот и повторяет движение. Таким образом, она катится, подобно колесу, и быстро перемещается вперед.

Змеи передвигаются со скоростью до 13 километров в час

В ходе экспериментов некоторые змеи развивали скорость до 3,7 метра в секунду. Это составляет около 13 километров в час. Еще больше ученых удивило то, что, несмотря на вращение основной части тела, змея способна удерживать голову в относительно стабильном положении.

По мнению экспертов, такой необычный способ передвижения позволяет змеям быстрее убегать от хищников и сбивать их с толку.

Результаты исследования были опубликованы 19 октября в научном журнале Куррент Биологй. Ученые подчеркивают, что это открытие расширяет представления о возможностях передвижения змей.