Хосе Мануэль Лопес назвал свой первый гол за Аргентину подарком судьбы

·33·Спорт
Хосе Мануэль Лопес назвал свой первый гол за Аргентину подарком судьбы

Сборная Аргентины разгромила Боливию со счетом 4:0 в матче, прошедшем в Кордове. Как сообщает Goal.com, эта встреча стала незабываемым событием для нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса: 25-летний футболист забил свой дебютный гол за национальную команду. Этот успех стал важным шагом для состава Лионеля Скалони в рамках ротации игроков и заложил фундамент для будущих матчей. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В ходе встречи хозяева поля четырежды поразили ворота соперника. Лаутаро Мартинес, Нико Пас и Кристиан Ромеро записали свои имена на табло, а вышедший на замену Хосе Мануэль Лопес поставил точку в матче, забив гол с близкого расстояния. Это был седьмой матч молодого форварда в футболке национальной сборной.

После игры в смешанной зоне нападающий отметил, что старается оправдать доверие главного тренера Лионеля Скалони. «Я стремлюсь максимально использовать каждый шанс, предоставленный тренером. Играть за сборную — огромная честь», — приводит его слова издание Goal.com.

Исторический гол и посвящение семье

Футболист, забивший свой первый международный гол, назвал эти моменты самыми счастливыми в своей карьере. Лопес посвятил этот успех своей семье и близким.

«Я очень счастлив, к счастью, удалось забить, это мой первый мяч и огромный подарок судьбы. Посвящаю его своей семье, маме и всем нашим соотечественникам из Сан-Лоренсо», — поделился эмоциями нападающий.

Атмосфера на фоне прощания Лионеля Месси

Эта крупная победа пришлась на эмоционально сложный период для аргентинцев. Ожидаемое завершение карьеры Лионеля Месси в сборной приковывает внимание всей команды и болельщиков.

Лопес высоко оценил короткое время, проведенное в одной раздевалке с легендарным капитаном: «Лично для меня это в новинку. Я был с Лео недолго, но получил от этого максимум удовольствия. Мы поддерживаем его и хотим, чтобы он оставался с нами навсегда».

Тренер Лионель Скалони благодаря этой уверенной победе получил возможность протестировать стиль игры перед субботним матчем против Буркина-Фасо. Эта встреча станет важной подготовкой перед тем, как Лионель Месси проведет свой прощальный матч на стадионе «Эстадио Монументаль».

Хосе Мануэль ЛопесАргентинаБоливияЛионель МессиЛионель Скалони
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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