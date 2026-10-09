Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?

·4·Мир
Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?

Международная аналитическая платформа Висуал Капиталист опубликовала результаты масштабного исследования, охватившего 1000 крупнейших городов мира. В этом глобальном отчете качество жизни в городах оценивалось комплексно на основе таких важных критериев, как доход на душу населения, неравенство доходов, расходы на жилье, ожидаемая продолжительность жизни, криминогенная ситуация, а также доступность культурно-досуговых объектов.

Согласно результатам рейтинга, столица Австралии Канберра была признана лучшим городом планеты по качеству жизни, а европейские центры практически полностью заняли верхние строчки.

Почему Канберра в лидерах? Основная формула успеха

Лидерству австралийской столицы среди 1000 городов способствовали следующие факторы:

  • Высокая зарплата и небольшой разрыв: в городе высокий уровень заработной платы, а неравенство в доходах между слоями населения относительно очень мало;

  • Стабильность государственного сектора: большинство составляют гарантированные и высокооплачиваемые рабочие места в государственных учреждениях;

  • Здоровье и культура: ожидаемая продолжительность жизни населения города очень высока, также зафиксировано лидерство по количеству мест для отдыха и культурных объектов на душу населения.

Однако аналитики подчеркивают важное отличие: хотя Канберра занимает 1-е место по качеству жизни, в общем рейтинге Глобал Китиес Индекс, объединяющем все экономические и инфраструктурные факторы, она расположилась на 45-й строчке.

Европейская гегемония и рекорд Германии

В верхних строчках абсолютное доминирование продемонстрировали преимущественно европейские города:

  • Лидеры Северной и Центральной Европы: норвежские Берген и Осло, французский Гренобль и швейцарский Берн были признаны самыми комфортными регионами;

  • Пять городов Германии: Дрезден, Берлин, Мюнхен, Штутгарт и Фрайбург-им-Брайсгау вошли в первую 21-цу;

  • Успех Швейцарии и Италии: швейцарские Берн, Базель и Цюрих вошли в топ-20, а итальянские Венеция, Падуя и Генуя — в топ-30;

  • Позиция Москвы: столица России заняла 180-ю строчку в мировом рейтинге по показателям качества жизни.

За пределами европейского континента высокие результаты показали австралийские Канберра и Сидней, американские Сан-Хосе и Сиэтл, тайваньские Синьчжу и Тайбэй, а также Сингапур.

Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?

Гиганты, выпавшие из топ-30: жилищная проблема

Некоторые популярные города, которые многие считают наиболее привлекательными для жизни, даже не вошли в первую тридцатку рейтинга. Основной причиной этого стала чрезмерная дороговизна недвижимости:

  • Падение Копенгагена: несмотря на то, что столица Дании занимает 1-е место в мире по качеству управления и 18-е — в общем рейтинге, по качеству жизни она опустилась на 160-ю строчку. По аналитике Оксфорд Экономикс, дефицит предложения жилья и слишком высокие цены резко снизили показатели города;

  • Крах Ванкувера: хотя канадский Ванкувер занял 24-е место в общем индексе, по качеству жизни он скатился на 215-е место. Развитая инфраструктура для прогулок и отдыха, а также высокий показатель продолжительности жизни не смогли компенсировать тяжелое бремя расходов на рынке недвижимости.

Это глобальное исследование показывает, что в современном мире только лишь высокие технологии или красивая природа не могут гарантировать счастливую жизнь горожан — доступное жилье и справедливое распределение доходов становятся решающим условием человеческого комфорта.

Visual CapitalistКанберраGlobal Cities IndexOxford Economics
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?26 сентября 13:18Нефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводыНефть превысила $100, а газ достиг $1000: Хуситы перекрыли порты и трубопроводы12 сентября 17:04Египет переманивает европейский газ: африканский гигант установил рекорд по импорту СПГ из СШАЕгипет переманивает европейский газ: африканский гигант установил рекорд по импорту СПГ из США16 сентября 08:05Назван лучший отель в миреНазван лучший отель в мире21 сентября 09:27Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?Пентагон заключил контракт на $21 млрд: в американской армии начался дефицит оружия?29 сентября 10:06Какая страна Центральной Азии наиболее удобна для жизни?Какая страна Центральной Азии наиболее удобна для жизни?9 августа 16:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?