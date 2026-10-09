Проанализировано 1000 городов мира: какой город занял 1-е место по качеству жизни?
Международная аналитическая платформа Висуал Капиталист опубликовала результаты масштабного исследования, охватившего 1000 крупнейших городов мира. В этом глобальном отчете качество жизни в городах оценивалось комплексно на основе таких важных критериев, как доход на душу населения, неравенство доходов, расходы на жилье, ожидаемая продолжительность жизни, криминогенная ситуация, а также доступность культурно-досуговых объектов.
Согласно результатам рейтинга, столица Австралии Канберра была признана лучшим городом планеты по качеству жизни, а европейские центры практически полностью заняли верхние строчки.
Почему Канберра в лидерах? Основная формула успеха
Лидерству австралийской столицы среди 1000 городов способствовали следующие факторы:
Высокая зарплата и небольшой разрыв: в городе высокий уровень заработной платы, а неравенство в доходах между слоями населения относительно очень мало;
Стабильность государственного сектора: большинство составляют гарантированные и высокооплачиваемые рабочие места в государственных учреждениях;
Здоровье и культура: ожидаемая продолжительность жизни населения города очень высока, также зафиксировано лидерство по количеству мест для отдыха и культурных объектов на душу населения.
Однако аналитики подчеркивают важное отличие: хотя Канберра занимает 1-е место по качеству жизни, в общем рейтинге Глобал Китиес Индекс, объединяющем все экономические и инфраструктурные факторы, она расположилась на 45-й строчке.
Европейская гегемония и рекорд Германии
В верхних строчках абсолютное доминирование продемонстрировали преимущественно европейские города:
Лидеры Северной и Центральной Европы: норвежские Берген и Осло, французский Гренобль и швейцарский Берн были признаны самыми комфортными регионами;
Пять городов Германии: Дрезден, Берлин, Мюнхен, Штутгарт и Фрайбург-им-Брайсгау вошли в первую 21-цу;
Успех Швейцарии и Италии: швейцарские Берн, Базель и Цюрих вошли в топ-20, а итальянские Венеция, Падуя и Генуя — в топ-30;
Позиция Москвы: столица России заняла 180-ю строчку в мировом рейтинге по показателям качества жизни.
За пределами европейского континента высокие результаты показали австралийские Канберра и Сидней, американские Сан-Хосе и Сиэтл, тайваньские Синьчжу и Тайбэй, а также Сингапур.
Гиганты, выпавшие из топ-30: жилищная проблема
Некоторые популярные города, которые многие считают наиболее привлекательными для жизни, даже не вошли в первую тридцатку рейтинга. Основной причиной этого стала чрезмерная дороговизна недвижимости:
Падение Копенгагена: несмотря на то, что столица Дании занимает 1-е место в мире по качеству управления и 18-е — в общем рейтинге, по качеству жизни она опустилась на 160-ю строчку. По аналитике Оксфорд Экономикс, дефицит предложения жилья и слишком высокие цены резко снизили показатели города;
Крах Ванкувера: хотя канадский Ванкувер занял 24-е место в общем индексе, по качеству жизни он скатился на 215-е место. Развитая инфраструктура для прогулок и отдыха, а также высокий показатель продолжительности жизни не смогли компенсировать тяжелое бремя расходов на рынке недвижимости.
Это глобальное исследование показывает, что в современном мире только лишь высокие технологии или красивая природа не могут гарантировать счастливую жизнь горожан — доступное жилье и справедливое распределение доходов становятся решающим условием человеческого комфорта.
Комментарии 0
…