Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?

·36·Узбекистан
Какое место занял Ташкент в рейтинге мировых городов?

В рейтинге «Global Cities Index» организации Oxford Economics за 2026 год Ташкент занял 343-е место. Столица Узбекистана поднялась на 128 ступеней за год и зафиксировала третий результат среди городов Центральной Азии.

В рейтинге 1000 городов мира оценивались по пяти основным показателям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление.

Среди городов Центральной Азии наивысший результат принадлежит Казахстану. Алматы занял 265-е место, Астана — 281-е. Ташкент расположился вслед за ними на 343-й строчке. Бишкек зафиксировал 461-е, Ашхабад — 668-е и Душанбе — 672-е места.

Результат Ташкента значительно улучшился по сравнению с прошлым годом. Столица поднялась с 471-го места в 2025 году на 343-е, поднявшись на 128 позиций за год.

В общий показатель города значительный вклад внесли результаты по экономике и человеческому капиталу. Ташкент занял 188-е место по экономике с 54,7 баллами и 108-е место по человеческому капиталу с 61,5 баллами. Это вывело Ташкент в топ-20% мировых городов по направлению человеческого капитала.

Однако показатели качества жизни, окружающей среды и управления зафиксировали относительно низкие результаты. Ташкент отмечен на 644-й строчке по качеству жизни с 47,5 баллами, на 806-й — по окружающей среде и на 825-й — в сфере управления.

Показатель качества жизни охватывает благосостояние и удовлетворенность населения, финансовое положение, здоровье и возможности доступа к городской инфраструктуре. А в управлении оцениваются стабильность институтов города, качество регулирования и условия, созданные для населения и бизнеса.

Oxford Economics указал в качестве главных преимуществ Ташкента его географическое положение и квалифицированную рабочую силу. При этом основными проблемами названы относительно низкий ВВП на душу населения, риск потери квалифицированных кадров в пользу стран с высокими доходами, а также дефицит воды.

Ташкент также был включен в число «городов на наблюдении», способных к быстрому росту в будущем.

В общем рейтинге первое место занял Нью-Йорк. На последующих позициях расположились Лондон, Париж, Сиэтл и Сан-Франциско. Города, показавшие высокие результаты в рейтинге, в основном отличаются сильным экономическим потенциалом, квалифицированным населением, качеством жизни и развитой инфраструктурой.

ТашкентOxford EconomicsGlobal Cities Index
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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