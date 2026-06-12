Марокко потребовало вернуть испанские города

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Марокко потребовало вернуть испанские города

На побережье Северной Африки, на берегу Средиземного моря, расположены два города, принадлежащие Испании, сообщает МСН сообщает .

Хотя Сеута и Мелилья находятся на африканском континенте, они являются автономными анклавами Испании. Эти города веками входили в состав испанской территории.

Мадрид настаивает на том, что Сеута и Мелилья принадлежат Испании. Однако Марокко не соглашается с этой позицией и неоднократно требовало возвращения этих территорий.

Эти два города с КсВИ века остаются в центре войн, политических споров и дипломатической напряженности.

В последнее время один из вашингтонских аналитических центров призвал правительство США объявить Сеуту и Мелилью оккупированными территориями Марокко.

По этой причине история, статус и будущее этих двух городов остаются одними из самых деликатных вопросов между Испанией и Марокко.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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