Марокко потребовало вернуть испанские города
На побережье Северной Африки, на берегу Средиземного моря, расположены два города, принадлежащие Испании, сообщает МСН сообщает .
Хотя Сеута и Мелилья находятся на африканском континенте, они являются автономными анклавами Испании. Эти города веками входили в состав испанской территории.
Мадрид настаивает на том, что Сеута и Мелилья принадлежат Испании. Однако Марокко не соглашается с этой позицией и неоднократно требовало возвращения этих территорий.
Эти два города с КсВИ века остаются в центре войн, политических споров и дипломатической напряженности.
В последнее время один из вашингтонских аналитических центров призвал правительство США объявить Сеуту и Мелилью оккупированными территориями Марокко.
По этой причине история, статус и будущее этих двух городов остаются одними из самых деликатных вопросов между Испанией и Марокко.
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