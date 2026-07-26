Аль-Наср на грани кризиса: покинет ли Криштиану Роналду команду

·144·Спорт
Аль-Наср на грани кризиса: покинет ли Криштиану Роналду команду

Саудовский клуб Аль-Наср переживает один из тяжелейших кризисов в своей современной истории. Поступают сообщения о том, что будущее команды, оказавшейся в водовороте финансовых проблем, и весь ее спортивный проект могут оказаться под угрозой. На фоне крупных долгов и трудностей с осуществлением новых трансферов имя лидера команды Криштиану Роналду снова оказалось в центре внимания. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

На этот раз речь идет не о голах или рекордах португальской звезды, а о гораздо более серьезном вопросе — его будущем в клубе. По информации Goal.com и других международных источников, руководство Аль-Насра столкнулось с труднейшим выбором: не пришло ли время попрощаться с легендарным нападающим?

Финансовый крах и долг в 800 миллионов риалов

Криштиану Роналду, без сомнения, поднял престиж саудовской Про-лиги на мировой арене и вывел маркетинговую ценность бренда Аль-Наср на беспрецедентный уровень. Однако его пребывание в команде совпало с самым дорогим проектом в истории клуба. Сообщается, что в настоящее время долги клуба достигли 800 миллионов риалов (примерно 213 миллионов долларов), что привело ситуацию к буквально катастрофическому уровню.

Огромная зарплата португальской звезды и прописанные в контракте дополнительные привилегии ложатся тяжелейшим бременем на бюджет клуба. Именно из-за этого финансового давления Аль-Наср сталкивается с серьезными препятствиями не только в приобретении новых футболистов, но и в продлении контрактов с уже имеющимися игроками.

Будущее звездного проекта под вопросом

Опыт футбольного мира показывает, что долгосрочный успех зависит не только от одной звезды, но и от взаимосвязанной системы — игроков, тренера и стабильной администрации. Аль-Наср же сейчас, судя по всему, потерял этот баланс. Пока неизвестно, как долго руководство клуба сможет продолжать проект при таких огромных расходах.

Эта тема интересна и узбекистанским футбольным болельщикам, поскольку чемпионат Саудовской Аравии превратился в одну из самых просматриваемых лиг в нашем регионе. Если Аль-Наср не пересмотрит свою финансовую политику, высока вероятность того, что команду покинут не только Криштиану Роналду, но и другие легионеры.

В заключение можно сказать, что Криштиану Роналду для Аль-Насра — не просто футболист, а олицетворение глобального бренда. Однако, когда на кону стоит вопрос финансового выживания клуба, даже расставание с такой великой звездой может показаться логичным шагом. Ближайшие месяцы покажут, какой будет дальнейшая стратегия клуба.

Аль-НасрКриштиану РоналдуСаудовская АравияФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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