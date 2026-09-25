Раскрыт благородный поступок Криштиану Роналду в Аль-Насре

·69·Спорт
Раскрыт благородный поступок Криштиану Роналду в Аль-Насре

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду впечатляет не только своими голами на футбольном поле, но и лидерскими качествами и человечностью в раздевалке. Бывший защитник команды Альваро Гонсалес раскрыл интересные подробности о самоотверженности португальской звезды в решении финансовых проблем своих товарищей по команде. Как сообщает издание ЛеФутболин, опытный защитник столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в первые месяцы своей работы в клубе из Эр-Рияда. Об этом сообщает портал Goal.com.

Выяснилось, что испанский футболист не получал зарплату в течение первых шести месяцев после переезда в Саудовскую Аравию. Тот факт, что такая ситуация возникла в клубе, который считается одной из самых богатых организаций местного спорта и поддерживается Государственным инвестиционным фондом (ПИФ), вызвал недопонимание в команде. Несмотря на это, Альваро, успевший накопить средства за свою карьеру, воспринял ситуацию относительно спокойно, хотя и не скрывал, что приехал зарабатывать.

Прямое вмешательство Криштиану Роналду

Для кардинального изменения ситуации потребовалось вмешательство Криштиану Роналду. По словам защитника, выступавшего ранее за испанские «Эспаньол» и «Вильярреал», португальская легенда, узнав о невыплатах зарплат партнерам, немедленно выдвинул свои требования руководству. Он категорически отказался получать свою первую крупную зарплату от государства, потребовав в первую очередь погасить задолженности перед другими футболистами.

Альваро Гонсалес вспоминал об этом в интервью: «Он узнал о ситуации. Ему должны были выплатить деньги от правительства, и он потребовал, чтобы из его первой зарплаты в первую очередь выплатили деньги игрокам. Некоторым из нас не платили, не всем, но он сказал, что пока этим людям не заплатят, он не возьмет свои деньги. Он не был обязан это делать, но Криштиану сделал это».

Краткосрочное сотрудничество и планы на будущее

Хотя Криштиану Роналду и Альваро Гонсалес провели вместе всего 11 официальных матчей в сезоне 2022–2023, одержав 6 побед, этого короткого периода хватило, чтобы они хорошо узнали друг друга. Спустя время Альваро объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет. Его бывший товарищ по команде, несмотря на то, что ему уже 39 лет, продолжает уверенно идти к своей исторической отметке в 1000 голов в составе «Аль-Насра».

В настоящее время Криштиану Роналду связан контрактом с клубом из Эр-Рияда до июня 2027 года. Он ведет команду за собой не только в национальном чемпионате, но и на международной арене. Подобные справедливые и поддерживающие поступки футболиста вне поля еще раз подтверждают его высокий авторитет в мире и то, что он является настоящим примером для молодого поколения.

Криштиану РоналдуАль-НасрАльваро ГонсалесСаудовская АравияФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Отказался ли Криштиану Роналду от покупки клуба Ан-Наср?Отказался ли Криштиану Роналду от покупки клуба Ан-Наср?18 сентября 02:56Криштиану Роналду начинает борьбу за победу в Лиге чемпионов АФККриштиану Роналду начинает борьбу за победу в Лиге чемпионов АФК11 сентября 11:52Аль-Наср на грани кризиса: пришло ли время расстаться с Криштиану РоналдуАль-Наср на грани кризиса: пришло ли время расстаться с Криштиану Роналду26 июля 22:35Аль-Наср на грани кризиса: покинет ли Криштиану Роналду командуАль-Наср на грани кризиса: покинет ли Криштиану Роналду команду26 июля 20:58Анге Постекоглу потерпел неожиданное поражение в дебютном матче во главе Аль-НасраАнге Постекоглу потерпел неожиданное поражение в дебютном матче во главе Аль-Насра23 июля 20:51Финансовый кризис в команде Криштиану Роналду: Аль-Наср испытывает трудности с выплатой зарплатФинансовый кризис в команде Криштиану Роналду: Аль-Наср испытывает трудности с выплатой зарплат14 июля 13:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?