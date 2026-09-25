Раскрыт благородный поступок Криштиану Роналду в Аль-Насре

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду впечатляет не только своими голами на футбольном поле, но и лидерскими качествами и человечностью в раздевалке. Бывший защитник команды Альваро Гонсалес раскрыл интересные подробности о самоотверженности португальской звезды в решении финансовых проблем своих товарищей по команде. Как сообщает издание ЛеФутболин, опытный защитник столкнулся с серьезными финансовыми трудностями в первые месяцы своей работы в клубе из Эр-Рияда. Об этом сообщает портал Goal.com.

Выяснилось, что испанский футболист не получал зарплату в течение первых шести месяцев после переезда в Саудовскую Аравию. Тот факт, что такая ситуация возникла в клубе, который считается одной из самых богатых организаций местного спорта и поддерживается Государственным инвестиционным фондом (ПИФ), вызвал недопонимание в команде. Несмотря на это, Альваро, успевший накопить средства за свою карьеру, воспринял ситуацию относительно спокойно, хотя и не скрывал, что приехал зарабатывать.

Прямое вмешательство Криштиану Роналду

Для кардинального изменения ситуации потребовалось вмешательство Криштиану Роналду. По словам защитника, выступавшего ранее за испанские «Эспаньол» и «Вильярреал», португальская легенда, узнав о невыплатах зарплат партнерам, немедленно выдвинул свои требования руководству. Он категорически отказался получать свою первую крупную зарплату от государства, потребовав в первую очередь погасить задолженности перед другими футболистами.

Альваро Гонсалес вспоминал об этом в интервью: «Он узнал о ситуации. Ему должны были выплатить деньги от правительства, и он потребовал, чтобы из его первой зарплаты в первую очередь выплатили деньги игрокам. Некоторым из нас не платили, не всем, но он сказал, что пока этим людям не заплатят, он не возьмет свои деньги. Он не был обязан это делать, но Криштиану сделал это».

Краткосрочное сотрудничество и планы на будущее

Хотя Криштиану Роналду и Альваро Гонсалес провели вместе всего 11 официальных матчей в сезоне 2022–2023, одержав 6 побед, этого короткого периода хватило, чтобы они хорошо узнали друг друга. Спустя время Альваро объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет. Его бывший товарищ по команде, несмотря на то, что ему уже 39 лет, продолжает уверенно идти к своей исторической отметке в 1000 голов в составе «Аль-Насра».

В настоящее время Криштиану Роналду связан контрактом с клубом из Эр-Рияда до июня 2027 года. Он ведет команду за собой не только в национальном чемпионате, но и на международной арене. Подобные справедливые и поддерживающие поступки футболиста вне поля еще раз подтверждают его высокий авторитет в мире и то, что он является настоящим примером для молодого поколения.