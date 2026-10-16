США подготовили план применения «матери» всех бомб против Ирана

Президент США Дональд Трамп коснулся вопроса возможных ударов по Ирану, широко обсуждаемых в американских СМИ, и твердо заявил об отсутствии намерений задействовать против Тегерана ядерное оружие. В интервью телеканалу Невсмакс глава государства намекнул на наличие средств огромной мощности и без ядерного арсенала.

По словам президента, в распоряжении Вашингтона имеется достаточно других крупных ударных средств, не имеющих ядерного заряда, но обладающих высокой степенью разрушительности.

«Как маленькая ядерная бомба, но не ядерная»: позиция Трампа

Отвечая на вопрос телеведущего о новых ударах, упоминавшихся в прессе в последние недели, Дональд Трамп заявил следующее:

Мощность бомбы: «Речь вовсе не идет о ядерной бомбе. Просто об очень большой бомбе. Она производит впечатление небольшой ядерной бомбы, но таковой не является»;

Категорический отказ: «Лично я не стал бы применять ядерное оружие. В этом нет никакой необходимости и нужды для нас», — отметил лидер США.

Подробности CNN: Самая мощная неядерная авиабомба в арсенале

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные источники в американском правительстве сообщал, что Пентагон разработал план нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана:

«Мать» всех бомб (МОАБ): Как подчеркивают источники, может быть применена ГБУ-43/Б (Массиве Орднанке Air Бласт Бомб) — самая тяжелая и мощная неядерная авиабомба в американском арсенале;

Вероятность приказа: План использования этой сверхтяжелой бомбы против подземных и укрепленных объектов Ирана предусмотрен на случай, если президент Трамп отдаст приказ о возобновлении военных действий до или после промежуточных выборов.

Хотя заявление Трампа о неприменении ядерного оружия предотвратило худший сценарий в регионе, сохраняющаяся вероятность ударов сверхмощными обычными авиабомбами не снижает тревоги вокруг Ближнего Востока.