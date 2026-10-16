США подготовили план применения «матери» всех бомб против Ирана

·2·Мир
США подготовили план применения «матери» всех бомб против Ирана

Президент США Дональд Трамп коснулся вопроса возможных ударов по Ирану, широко обсуждаемых в американских СМИ, и твердо заявил об отсутствии намерений задействовать против Тегерана ядерное оружие. В интервью телеканалу Невсмакс глава государства намекнул на наличие средств огромной мощности и без ядерного арсенала.

По словам президента, в распоряжении Вашингтона имеется достаточно других крупных ударных средств, не имеющих ядерного заряда, но обладающих высокой степенью разрушительности.

«Как маленькая ядерная бомба, но не ядерная»: позиция Трампа

Отвечая на вопрос телеведущего о новых ударах, упоминавшихся в прессе в последние недели, Дональд Трамп заявил следующее:

  • Мощность бомбы: «Речь вовсе не идет о ядерной бомбе. Просто об очень большой бомбе. Она производит впечатление небольшой ядерной бомбы, но таковой не является»;

  • Категорический отказ: «Лично я не стал бы применять ядерное оружие. В этом нет никакой необходимости и нужды для нас», — отметил лидер США.

Подробности CNN: Самая мощная неядерная авиабомба в арсенале

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальные источники в американском правительстве сообщал, что Пентагон разработал план нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана:

  • «Мать» всех бомб (МОАБ): Как подчеркивают источники, может быть применена ГБУ-43/Б (Массиве Орднанке Air Бласт Бомб) — самая тяжелая и мощная неядерная авиабомба в американском арсенале;

  • Вероятность приказа: План использования этой сверхтяжелой бомбы против подземных и укрепленных объектов Ирана предусмотрен на случай, если президент Трамп отдаст приказ о возобновлении военных действий до или после промежуточных выборов.

Хотя заявление Трампа о неприменении ядерного оружия предотвратило худший сценарий в регионе, сохраняющаяся вероятность ударов сверхмощными обычными авиабомбами не снижает тревоги вокруг Ближнего Востока.

Дональд ТрампИранMOABПентагон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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