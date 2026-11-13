Тайные переговоры в Вашингтоне: Нетаньяху пытается возобновить войну против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оказывает серьезное давление на президента США Дональда Трампа с целью возобновления военных действий против Ирана. Об этом сообщают средства массовой информации.
Переговоры в Вашингтоне и визит главы «Моссада»
На фоне сложившейся ситуации глава «Моссада» Роман Гофман в настоящее время находится в Вашингтоне. Он проводит специальные переговоры с высокопоставленными представителями США, что свидетельствует о важности дискуссий между сторонами.
Позиция Дональда Трампа и альтернативные меры
Президент США Дональд Трамп пока выступает против возобновления войны с Ираном. Вместо военных действий администрация Вашингтона рассматривает следующие меры:
Оказание жесткого экономического давления на Тегеран;
Продолжение морской блокады с целью ограничения торговых путей;
Поиск возможностей для достижения нового соглашения дипломатическим путем.
В ближайшие дни эти дискуссии между руководством Израиля и США могут определить дальнейшую судьбу геополитической ситуации в регионе.
Как вы считаете, смогут ли США и Израиль прийти к единому мнению по иранскому вопросу или ситуация обострится еще сильнее? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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