Ядерное решение Белого дома: Трамп раскрыл условия «Матери всех бомб» и нового соглашения с Ираном

·84·Мир
Ядерное решение Белого дома: Трамп раскрыл условия «Матери всех бомб» и нового соглашения с Ираном
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет намерения применять ядерное оружие против Ирана, и существующие конвенциональные военные силы достаточны для достижения стратегических целей.
  • Он подчеркнул, что «Мать всех бомб»
  • (МОАБ) не является ядерным оружием.
  • Трамп также выдвинул жесткое требование, чтобы Тегеран никогда не обладал ядерным зарядом.

На фоне растущей геополитической и военной напряженности на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с неожиданным и важным заявлением для средств массовой информации, включая телеканал Невсмакс. Глава США твердо заявил, что у Вашингтона нет абсолютно никакой вероятности, намерения или необходимости применять ядерное оружие против Ирана.

На вопрос журналистов о возможном применении оружия массового поражения против ядерных объектов Ирана Трамп ответил в своем стиле: «У меня нет в этом нужды. Мы уже уничтожили их на 90 процентов. Поэтому в таком оружии нет необходимости».

Обычных вооружений достаточно: «Мать всех бомб» (МОАБ) не является ядерной

Трамп пояснил, что существующего обычного боевого потенциала армии США вполне достаточно для достижения любой стратегической цели:

  • Превосходство обычных сил: Глава Белого дома подчеркнул, что США используют только обычные (конвенциональные) военные силы для решения поставленных военных задач и не видит никаких причин или необходимости наносить ядерный удар;

  • Разъяснения по поводу слухов о МОАБ: Комментируя сообщения в международных СМИ о том, что США могут применить против глубоких подземных ядерных бункеров Ирана сверхмощное оружие, называемое «Матерью всех бомб», Трамп подчеркнул, что это оружие не является ядерным: «Это просто очень большая и мощная обычная бомба, но она не относится к категории ядерного оружия».

Отказ от ядерного оружия и главное условие Вашингтона

Вновь излагая свои взгляды на вопрос ядерного оружия, Дональд Трамп затронул важные аспекты глобальной безопасности:

  • Глобальная угроза: Президент США подчеркнул, что ядерное оружие является самой страшной угрозой для всего человечества, и страны мира должны не использовать его, а поэтапно отказываться от такого оружия;

  • Неизменная «красная линия»: Несмотря на заявление о неиспользовании оружия, главное требование Белого дома по Ирану остается жестким — Тегеран никогда не должен обладать ядерной боеголовкой;

  • Возможность дипломатического диалога: Трамп выразил готовность сесть за стол прямых дипломатических переговоров с правительством Ирана для заключения нового, жесткого и долгосрочного мирного соглашения, предусматривающего полный отказ от их ядерных амбиций.

Это заявление президента США значительно снизило опасения по поводу возможной ядерной эскалации на Ближнем Востоке, показав, что Вашингтон намерен контролировать ситуацию путем обычного давления и переговоров.

Дональд ТрампИранЯдерное оружиеСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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