Трамп заявил, что США предоставили Ирану все возможности для мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставил Ирану все необходимые возможности для мирного урегулирования конфликта и достижения взаимного соглашения. Об этом он сообщил во время общения с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения (Танксгивинг).
«Мы даем им шанс спасти жизни многих людей»
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон стремится найти дипломатическое решение, однако выразил сомнение в том, что официальный Тегеран воспользуется этими возможностями:
«Мы пытаемся быть любезными. Мы даем им все шансы заключить сделку и спасти жизни многих людей. Некоторые люди спрашивают: „Почему? Они что, сумасшедшие?“ Возможно, так оно и есть», — сказал Дональд Трамп.
«Победа уже в наших руках»
Также президент США отметил, что ситуация полностью находится под контролем Вашингтона и решающий результат уже близок:
«Победа в наших руках. Честно говоря, это произойдет тогда, когда я захочу», — добавил американский лидер.
Основные тезисы заявления
Направление
Суть заявления Дональда Трампа
Дипломатическая позиция
США создали все условия для мирного урегулирования конфликта и заключения сделки с Ираном
Оценка в отношении Тегерана
Глава Белого дома выразил сомнение, что иранская сторона эффективно воспользуется этой мирной инициативой
Превосходство Вашингтона
Трамп подчеркнул, что победа уже в руках США и окончательное решение зависит от его воли
Как вы считаете, завершится ли напряженность между США и Ираном дипломатическим соглашением или ситуация в регионе станет еще более сложной?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за самыми важными заявлениями в мировой политике!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…