Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставил Ирану все необходимые возможности для мирного урегулирования конфликта и достижения взаимного соглашения. Об этом он сообщил во время общения с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения (Танксгивинг).

«Мы даем им шанс спасти жизни многих людей»

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон стремится найти дипломатическое решение, однако выразил сомнение в том, что официальный Тегеран воспользуется этими возможностями:

«Мы пытаемся быть любезными. Мы даем им все шансы заключить сделку и спасти жизни многих людей. Некоторые люди спрашивают: „Почему? Они что, сумасшедшие?“ Возможно, так оно и есть», — сказал Дональд Трамп.

«Победа уже в наших руках»

Также президент США отметил, что ситуация полностью находится под контролем Вашингтона и решающий результат уже близок:

«Победа в наших руках. Честно говоря, это произойдет тогда, когда я захочу», — добавил американский лидер.

Основные тезисы заявления

Направление Суть заявления Дональда Трампа Дипломатическая позиция США создали все условия для мирного урегулирования конфликта и заключения сделки с Ираном Оценка в отношении Тегерана Глава Белого дома выразил сомнение, что иранская сторона эффективно воспользуется этой мирной инициативой Превосходство Вашингтона Трамп подчеркнул, что победа уже в руках США и окончательное решение зависит от его воли

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