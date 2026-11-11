Напряженный телефонный разговор Трампа с Нетаньяху: жесткий спор по Ирану

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Напряженный телефонный разговор Трампа с Нетаньяху: жесткий спор по Ирану

Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшийся в минувшие выходные, прошел в крайне напряженной обстановке. Как сообщают издания Йнет и Финанкиал Тимес, в отношениях между двумя лидерами возникли серьезные разногласия по поводу будущей политики в отношении Ирана.

Суть основных разногласий

Подходы сторон к иранской угрозе резко различаются:

  • Позиция Нетаньяху: Премьер-министр Израиля призывает главу США к немедленному возобновлению военных ударов по Ирану. По мнению Нетаньяху, ядерную и военную угрозу, исходящую из Тегерана, можно полностью устранить только путем смены действующего правящего режима.

  • Позиция Трампа: Президент США склоняется к дипломатическим методам и исчерпанию возможностей для сделки, нежели к применению военной силы. Незадолго до разговора Трамп отметил «положительную динамику» в переговорах и заявил, что вероятность масштабных американских военных ударов крайне мала.

Параметры диалога

Детали и данные

Участники диалога

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Основная тема спора

Иранская политика, военные удары и ядерные угрозы

Инсайдерская оценка

«Необычайно трудный и жаркий обмен мнениями», «крик из ада»

Официальная реакция Израиля

Канцелярия назвала эти сообщения «полной чушью», заявив, что разговор прошел в рабочем ключе

«Противоречия в стратегических подходах к иранскому вопросу не могут не сказываться на тесном сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом».

Различные оценки беседы

Инсайдерские источники утверждают, что беседа между двумя политиками была наполнена крайне жесткими и острыми дискуссиями. Некоторые источники даже охарактеризовали этот разговор как «крик из ада».

Однако официальная канцелярия Биньямина Нетаньяху категорически опровергла эту информацию. Согласно официальному заявлению, слухи о конфликте, распространяемые СМИ, являются «полной чушью», а на самом деле переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что разногласия между руководством США и Израиля по архитектуре безопасности на Ближнем Востоке сохраняются.

Как вы считаете, выберет ли администрация Дональда Трампа дипломатический путь в иранском вопросе или пойдет навстречу жестким требованиям Израиля о нанесении военных ударов? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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