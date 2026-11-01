Марко Рубио и Дональд Трамп сделали противоречивые заявления по Украине

В высших эшелонах администрации США возникло явное расхождение во мнениях относительно перспектив урегулирования украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции в беседе с журналистами подчеркнул, что решение кризиса еще не близко, выразив серьезные сомнения в том, что его вообще можно решить дипломатическим путем.

Примечательно, что это заявление главы Госдепартамента прямо противоречит оптимистичным высказываниям президента США Дональда Трампасделанным всего несколькими часами ранее.

«Мы не на пороге сделки»: мнение Марко Рубио

На вопрос о том, почему он сомневается в возможности достижения мира путем переговоров, госсекретарь ответил сдержанно:

«Честно говоря, я не знаю, возможно ли достижение мира в Украине путем переговоров. В данный момент мы пытаемся выяснить именно этот вопрос. Не думаю, что кто-то здесь может утверждать, что мы уже стоим на пороге мирного соглашения. Могу лишь сказать, что в Соединенных Штатах есть люди, которые посвящают все свои силы и время именно этим вопросам — проблемам Украины и Ирана, в частности Джаред (Кушнер) и Стив (Уиткофф). Все их внимание сосредоточено именно на этих темах».

Неожиданный оптимизм Трампа: «Раньше я такого не говорил»

В отличие от осторожной и скептической позиции госсекретаря, глава Белого дома Дональд Трамп сегодня выразил совершенно противоположную и обнадеживающую позицию:

Сделка близка: Трамп подчеркнул, что в настоящее время появились реальные возможности для завершения вооруженных столкновений в Украине;

Слова президента: «Думаю, мы уже очень близки к заключению сделки. Раньше я никогда такого не говорил», — заявил президент США журналистам.

Два подхода в Белом доме: реальная политика и разница в заявлениях

Такие противоречивые выступления высшего руководства США вызывают у международного сообщества ряд вопросов относительно планов Вашингтона по мирному процессу: