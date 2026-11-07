Неожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важным

·94·Мир
Неожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важным
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте счел отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом имеющими решающее значение для обеспечения международной безопасности.
  • Он считает прямой диалог между лидерами двух государств, обладающих ядерными арсеналами, необходимым для обеспечения глобальной стабильности.
  • Он также считает такой диалог необходимым для предотвращения ядерной войны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте открыто признал, что хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом имеют решающее значение для обеспечения международной безопасности.

Подобное заявление главы альянса, ранее известного своей жесткой риторикой в отношении Москвы и стремлением к усилению давления, стало неожиданностью для международных политических обозревателей.

«Инструмент предотвращения ядерной войны»: историческое сравнение Рютте

Генеральный секретарь НАТО объяснил необходимость личного диалога между лидерами двух крупнейших ядерных держав мира, обратившись к истории:

  • Историческая параллель: «Очень важно, чтобы лидеры этих двух стран — будь то нынешние Трамп и Путин или Брежнев и Никсон в 1970-х годах — стремились поддерживать хорошие отношения. Это фактор международной стабильности», — сказал Рютте;

  • Необходимость оперативного диалога: Глава альянса подчеркнул, что в случае возникновения любого недопонимания на мировой арене, которое может привести к ядерному столкновению, два президента должны иметь возможность немедленно связаться напрямую и обсудить ситуацию;

  • Ответственность за ядерный арсенал: Рютте еще раз напомнил, что Россия и США являются государствами с самыми большими ядерными запасами в мире.

Противоречия в риторике альянса и смягчение отношений

Данная позиция Марка Рютте заслуживает особого внимания на фоне официальной политики НАТО:

  • Противоречие в официальной позиции: До сегодняшнего дня НАТО считало Россию своей главной потенциальной угрозой и подчеркивало, что готовится к прямым военным столкновениям;

  • Потепление отношений: Однако в последнее время в дипломатических связях между Россией и США наблюдаются определенные позитивные сдвиги;

  • Изменение позиции Рютте: То, что Рютте, ранее призывавший к усилению санкций и давления на Россию, на этот раз выступил сторонником дипломатических каналов и прагматичных отношений, свидетельствует о растущей потребности в снижении напряженности в глобальной политике.

Марк РюттеНАТОВладимир ПутинДональд Трамп
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

США, Европа и Украина обсудили план остановки войны до зимыСША, Европа и Украина обсудили план остановки войны до зимы10 октября 21:54Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?Соберутся ли лидеры России, США и Китая за одним столом в ноябре?3 ноября 18:43Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?Удивительная осторожность в Китае: почему мясницкие инструменты запирают на замки?3 ноября 10:03Трамп изменил мнение о Зеленском: «Он смелый человек»Трамп изменил мнение о Зеленском: «Он смелый человек»25 июня 19:31Трамп пообещал раскрыть секреты начала войны в Украине (видео)Трамп пообещал раскрыть секреты начала войны в Украине (видео)16 октября 22:59Белый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция ТрампаБелый дом и Киев отдаляются: Данные разведки и неожиданная позиция Трампа20 октября 16:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Почему гуси летают в небе В-образным клином? В чем секрет?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца