Неожиданный поворот от Рютте: он назвал сближение Путина и Трампа важным
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- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте счел отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом имеющими решающее значение для обеспечения международной безопасности.
- Он считает прямой диалог между лидерами двух государств, обладающих ядерными арсеналами, необходимым для обеспечения глобальной стабильности.
- Он также считает такой диалог необходимым для предотвращения ядерной войны.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте открыто признал, что хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом имеют решающее значение для обеспечения международной безопасности.
Подобное заявление главы альянса, ранее известного своей жесткой риторикой в отношении Москвы и стремлением к усилению давления, стало неожиданностью для международных политических обозревателей.
«Инструмент предотвращения ядерной войны»: историческое сравнение Рютте
Генеральный секретарь НАТО объяснил необходимость личного диалога между лидерами двух крупнейших ядерных держав мира, обратившись к истории:
Историческая параллель: «Очень важно, чтобы лидеры этих двух стран — будь то нынешние Трамп и Путин или Брежнев и Никсон в 1970-х годах — стремились поддерживать хорошие отношения. Это фактор международной стабильности», — сказал Рютте;
Необходимость оперативного диалога: Глава альянса подчеркнул, что в случае возникновения любого недопонимания на мировой арене, которое может привести к ядерному столкновению, два президента должны иметь возможность немедленно связаться напрямую и обсудить ситуацию;
Ответственность за ядерный арсенал: Рютте еще раз напомнил, что Россия и США являются государствами с самыми большими ядерными запасами в мире.
Противоречия в риторике альянса и смягчение отношений
Данная позиция Марка Рютте заслуживает особого внимания на фоне официальной политики НАТО:
Противоречие в официальной позиции: До сегодняшнего дня НАТО считало Россию своей главной потенциальной угрозой и подчеркивало, что готовится к прямым военным столкновениям;
Потепление отношений: Однако в последнее время в дипломатических связях между Россией и США наблюдаются определенные позитивные сдвиги;
Изменение позиции Рютте: То, что Рютте, ранее призывавший к усилению санкций и давления на Россию, на этот раз выступил сторонником дипломатических каналов и прагматичных отношений, свидетельствует о растущей потребности в снижении напряженности в глобальной политике.
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